Miss Italia 2019 regolamento e novità: 80 bellissime per la finalissima su Rai 1

Il sei settembre 2019 andrà in onda su Rai 1 la finale di Miss Italia. Per celebrare gli 80 anni del concorso di bellezza più importante di Italia saranno tante le novità che vedremo nella finalissima in onda in prime time sulla rete ammiraglia Rai. In primis il numero delle finaliste. Nel corso della serata del 6 settembre infatti, in onore degli 80 anni del concorso di bellezza, saranno proprio 80 le ragazze in gara che si contenderanno il titolo di più bella di Italia. Ma queste non sono le uniche novità di questa 80esima edizione del concorso di bellezza.

Mentre si attende di conoscere il nome del conduttore, o della conduttrice della finale di Miss Italia ( leggi qui le ultime notizie), sul sito ufficiale del concorso di bellezza, sono state pubblicate le ultime news sulle novità di questa edizione.

La serata sarà trasmessa in diretta dal PalaInvent di Jesolo su Rai1 alle 21,15 e avrà il sapore di un vero e proprio show. Infatti parteciperanno alla serata evento molte donne impegnate nel sociale ma anche ex miss che hanno lasciato il segno dopo la vittoria.

MISS ITALIA 2019 COME CAMBIA IL REGOLAMENTO: SARA’ IL PUBBLICO A CASA A SCEGLIERE

Per la prima volta non ci saranno delle giurie specializzate a dare dei voti ma le ragazze saranno scelte solo tramite il televoto. E’ questa forse la più grande novità nel meccanismo di questa 80esima edizione.

Ecco cosa si legge sul sito di Miss Italia in merito al regolamento di questa nuova edizione:

Tra le novità dell’edizione 2019 ci sarà quella che riguarda il voto: per la prima volta assoluta, attraverso il televoto, saranno solo gli italiani a casa, in tutte le fasi, e non le giurie specializzate, a decidere chi sarà la Miss da eleggere.

Nel corso della serata ci sarà una orchestra che dal vivo accompagnerà le ragazze ma anche gli ospiti dell’evento. E poi grandi omaggi a chi ha partecipato in passato al concorso. Dalle primissime, Silvana Pampanini, Gina Lollobrigida, Sofia Loren, Lucia Bosè e poi, negli anni più recenti, Simona Ventura, Martina Colombari, Anna Valle, Anna Falchi, fino a Francesca Chillemi e Miriam Leone, sono tante le bellezze che hanno solcato il palcoscenico di Miss Italia per poi diventare famose.

La finale di Miss Italia andrà in onda il sei settembre 2019 a partire dalle 21,15 su Rai 1.