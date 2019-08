Real Time riapre la stagione con Bake Off Italia e Matrimonio a prima vista

Real Time si prepara a due grandi ritorni per la sua stagione televisiva: Bake Off Italia e Matrimonio a prima vista. Il primo arriverà sul canale 31 già a partire dal 30 di questo mese di agosto con la conduzione di Benedetta Parodi. Il secondo, invece, andrà in onda a partire dai primi di settembre, il 4 ad esser precisi. Per Matrimonio a prima vista si tratta, inoltre, del grande debutto su Real Time in quanto le tre precedenti stagioni erano andate in onda su Sky ( e in chiaro su Tv8). Tante le novità sia per quanto riguarda Bake Off Italia che Matrimonio a prima vista. Per conoscere le ultime anticipazioni sui due programmi di Real Time continuate a leggere!

Bake Off Italia: tutte le anticipazioni sulla nuova stagione con Benedetta Parodi

Come abbiamo già detto, Bake Off Italia arriverà su Real Time il 30 di agosto. A condurre ci sarà l’amatissima Benedetta Parodi e, con lei, tre immancabili giudici: Clelia d’Onofrio, Ernst Knam e Damiano Carrara. E il ruolo dei giudici è fondamentale, lo sappiamo. Saranno proprio loro, infatti, a scegliere i dolci più buoni e a decidere chi è il miglior pasticcere di questa nuova edizione di Bake Off. Grande novità è quella della location, del tutto nuova e che già sta facendo sognare i fan del noto programma. Il capannone di Bake Off Italia è stato allestito a Villa Borromeo d’Adda, ad Arcore. Arredamento decisamente colorato e vivace che fa pensare ad una nuova edizione ricca di allegria tra il moderno e il vintage. Dolci moderni con qualche tuffo nel passato? Staremo a vedere! Mentre mancano oramai pochissime settimane alla messa in onda di Bake Off sono già stati svelati i primi dettagli sui nuovi concorrenti di questa edizione. Saranno ben diciotto gli aspiranti pasticceri che si impegneranno a preparare i dolci migliori di sempre per poter vincere quest’ultima edizione di Bake Off Italia. Per scoprirne di più clicca qui.

Matrimonio a prima vista sbarca su Real Time per la prima volta: ecco le ultime news

Matrimonio a prima vista ha già collezionato tre edizioni su Sky appassionando tanti telespettatori. Come andrà il debutto su Real Time il prossimo 4 di settembre? Nel frattempo cresce l’attesa per la messa in onda della novità di Real Time e allora vi forniamo qualche anticipazione. Saranno otto le puntate ad andare in onda e dureranno circa sessanta minuti ciascuna. Al posto di Gerry Grassi ci sarà Fabrizio Quattrini, uno psicologo, sessuologo e psicoterapeuta, nonché il presidente dell’Istituto di Sessuologia Scientifica. Fabrizio Quattrini non sarà certo da solo però. Al suo fianco, infatti, ci saranno anche Mario Abis e Nada Loffredi già molto noti agli occhi del pubblico di Matrimonio a prima vista. Siete pronti a conoscere le nuove coppie di questa nuova edizione? Molto presto vi daremo ulteriori dettagli al riguardo per cui continuate a seguirci.

Sono due, quindi, gli importanti appuntamenti televisivi della stagione su Real Time: Bake Off Italia e Matrimonio a prima vista. Curiosi di vedere queste nuove edizioni dei due noti programmi? Seguirete entrambi? Fatecelo sapere nei commenti.