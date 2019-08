Stasera in tv 10 agosto 2019 Techetechetè Superstar e Una moglie bellissima

Stasera in tv sabato 10 agosto 2019 su Rai 1 va in onda Techetechetè – Superstar – Tony e Mimmo, Mercanti di Sogni mentre Canale 5 propone Una moglie bellissima di e con Leonardo Pieraccioni. Tra i programmi tv di oggi in prima serata anche Via dalla pazza folla, l’incontro di pallavolo maschile Australia – Italia, la soap Una vita, Le confessioni di Manson in prima tv e Ritorno al Futuro III. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 10 agosto 2019. Su Rai 1 c’è Techetechetè – Superstar – Tony e Mimmo. Alle 20:35 una puntata dedicata a Tony Renis e Domenico Modugno – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Pallavolo -Asutralia – Italia. Alle 21:05 l’incontro per la qualificazione olimpica Tokyo 2020 – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Via alla pazza folla. Alle 20:30 il film del 2015 diretto da homas Vinterberg, con Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts, Tom Sturridge – Consigliato no

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 10 AGOSTO 2019

Su Canale 5 c’è Una moglie bellissima. Alle 21:15 il film del 2007 diretto da Pieraccioni, con L. Pieraccioni, L. Torrisi e G. Garko – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Ritorno al Futuro. Alle 21:20 il film datato 1990, di Robert Zemeckis, con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson e Thomas F. Wilson. Terzo e ultimo capitolo della trilogia con Michael J. Fox dopo i primi due andati in onda nelle scorse settimane – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Una vita. Alle 21:30 una nuova puntata della soap spagnola – Consigliato sì





Su La7 c’è Body of Proof. Alle 21:15 la serie tv del 2011 con Dana Delany. In onda i primi quattro episodi della prima stagione: Quando le cose cambiano, Lasciami andare, Un mano amica e Il puzzle – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Le confessioni di Manson. In prima tv alle 21:30 la storia del noto killer attraverso la sua voce – Consigliato no – Su Nove c’è Trofeo Naranja – Valencia – Inter. Alle 21:25 l’incontro utile per il Trofeo Naranja 2019 – Consigliato sì