Teresa Cilia vs Uomini e Donne: svelato il motivo della sua acredine, sarà vero?

Si scrive oggi un’altra pagina della querelle che vede protagonisti Teresa Cilia ex tronista di Uomini e Donne e l’intera redazione del programma di Maria de Filippi. Mentre la Cilia annuncia una sorta di silenzio stampa, e lei e suo marito lasciano capire che non si può parlare del programma in quanto ci sarebbe una diffida ( che però viene negata da chi lavora a Uomini e Donne) si aggiunge un tassello molto importante in questa vicenda. Raffaella Mennoia tace ma parlano altre persone che lavorano nella redazione di Uomini e Donne. In particolare Lucia, questo pomeriggio ha rivelato il motivo secondo il quale, la siciliana, si sarebbe accanita così tanto verso l’autrice di Uomini e Donne. E si sa, se dici che c’è una ragazza che era fidanzata per tutto il suo percorso sul trono, non metti solo in dubbio il lavoro della Mennoia ma anche quello di tutta la squadra. Ed ecco quindi che anche le altre persone si sentono tirate in ballo e quindi rispondono.

UOMINI E DONNE NEWS: TERESA CILIA OFFESA PER UNA MANCATA RACCOMANDAZIONE?

Oggi anche Rudy Zerbi, che lavora nella redazione di Uomini e Donne ha detto la sua invitando tutti a non credere alle parole di chi è solo a caccia di visibilità. E proprio sotto il suo post è arrivato il commento di Lucia, una delle ragazze che fanno parte della redazione di Uomini e Donne. Lucia spiegava che la Fascino non ha presentato nessuna diffida nei confronti di Teresa anche se a suo dire avrebbe fatto bene a farlo. E poi rivela quello che secondo lei sarebbe il motivo dell’astio della Cilia verso il programma di Canale 5. Pare che Teresa qualche tempo fa abbia mandato proprio a Lucia dei messaggi per chiederle una sorta di raccomandazione per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. E’ questa chiaramente la versione di Lucia che immaginiamo, per esporsi in questo modo, abbia tenuto i messaggi che possono dimostrare quanto dice. Per la Cilia però non ci sarebbe stato nessun genere di raccomandazione e da quel momento quindi, sarebbe iniziato il sentimento di risentimento verso tutto il gruppo che lavora al programma. Queste le ultime news, adesso non ci resta che attendere la risposta della Cilia o di suo marito visto che lei, dice di non poter parlare del programma. In questo caso dovrebbe comunque rispondere alla singola persona per cui potrebbe dire tranquillamente la sua. Vedremo!