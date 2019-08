Stasera in tv, cosa vedere il 18 agosto 2019? I programmi in onda oggi

Pronti per un sabato sera da passare davanti alla tv magari dopo il rientro dalle ferie? Oggi come sempre la nostra Guida Tv Zapping ci rivela quello che potremo vedere stasera in tv. Per voi come sempre la guida tv completa dei programmi in onda oggi 18 agosto 2019 in prime time. Per voi i consigli per tutti i programmi in onda stasera da Rai 1 al Nove.

Palinsesto ancora tipicamente estivo caratterizzato da tante repliche.

COSA VEDERE STASERA IN TV 18 AGOSTO 2019: TUTTI I PROGRAMMI DI OGGI

Continuano le repliche nella domenica sera di Rai 1 con i film tv del ciclo Purchè finisca bene. Oggi su Rai 1 alle 21,30 vedremo il film dal titolo Una Ferrari per due. Leggi qui la trama. Consigliato a chi non lo ha visto

E anche su Rai 2 in onda un film in replica. Oggi vedremo Scomparsa nel nulla. La trama del film: Lisa si trova in vacanza con sua figlia, la piccola Sophie, quando viene fermata da un ambulante in spiaggia. Pochi minuti dopo, la bambina scompare misteriosamente . Consigliato ni

Hudson e Rex invece con due episodi in onda in prima visione su Rai 3. Consigliato si

Repliche anche su Canale 5 che stasera propone il film L’inganno. Un soldato dell’Unione viene catturato da un gruppo di ragazze di una scuola privata della Confederazione e comincia a fare strage di cuori tra le studentesse. I rapporti tra loro saranno destinati a incrinarsi. Consigliato a chi non l’ha visto

E anche su Rete 4 il pubblico di Mediaset potrà seguire la replica. In onda oggi Giochi di potere. Consigliato ni

Chiudiamo con La7 dove va in onda il film Munich, sempre consigliato mentre su Tv8 le repliche con il best di Italia’s got talent. E per finire sul Nove andremo a Siviglia alla scoperta di tre ristoranti italiani con Francesco Panella e il suo Little Big Italy consigliatissimo come sempre.