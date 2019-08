Bake Off Italia 2019: Martina la concorrente che si crede Elettra Lamborghini

Tutto ormai è pronto per la nuova e attesissima nuova stagione di Bake Off Italia, il programma in onda su Real Time, canale 31. La trasmissione condotta da Benedetta Parodi riaprirà i battenti a partire da giorno 30 di questo mese di agosto. Continua a crescere la curiosità dei fan di Bake Off Italia. E tra conferme e novità possiamo dirvi che i giudici saranno Clelia d’Onofrio, Ernst Knam e Damiano Carrara ma che, quest’anno, il capannone di Bake Off Italia – Dolci in Forno cambia location. Tutto è, infatti, stato allestito a Villa Borromeo d’Adda ad Arcore.

Real Time ha già presentato i diciotto concorrenti che cercheranno di preparare i dolci più buoni di sempre e conquistare la vittoria di Bake Off. Oggi vi vogliamo parlare, in particolare, di una di loro: si chiama Martina e pare proprio avere qualcosa in comune con Elettra Lamborghini. Perché? Vediamo che cosa dice lei. Andiamo a conoscerla meglio.

Ecco chi è Martina: la concorrente della nuova stagione di Bake Off Italia

Martina è una delle concorrenti più giovani di questa nuova edizione di Bake Off Italia. Ha appena vent’anni e vive a Bologna con i suoi genitori. Nella vita è disoccupata ma attenzione: disoccupata per scelta. Le sarebbe piaciuto studiare all’alberghiero e adesso si dedica completamente alla sua passione per la cucina. Nel tempo libero, oltre a mettersi all’opera con i fornelli, ama molto passare del tempo con le sue amiche e al cimitero per trovare i suoi nonni con cui aveva un legame molto speciale.

Bake Off Italia, la concorrente Martina: “Elettra Lamborghini? Semmai è lei che somiglia a me”

Bake Off non è ancora iniziato e una delle concorrenti ha già creato aria di polemica tra i fan di Elettra Lamborghini. Perché? Forse vi chiederete. Nel video di presentazione pubblicato sul sito di Real Time, la giovane Martina apre subito affermando: “Non ditemi che assomiglio a Elettra Lamborghini semmai è lei che assomiglia a me!”. Una frase che ha indispettito alcuni dei tanti fan della regina del twerking. E se da un lato Martina ama la cucina, dall’altro sembra chiaro quanto lei ami anche un po’ essere al centro dell’attenzione. “Non mi vedrete mai brutta anche perché…” afferma. Ama i brillantini, le cose scollate e ama i complimenti ma pure le critiche: “L’importante è che parlino”. Lei si sente una diva e lo conferma: “Mi sento così perché mi guardo in giro e vedo altre persone che non sono molto belle”. Tra ritocchini, capelli perfetti e affermazioni che non tutti apprezzano, sembra proprio che Martina sia uno dei personaggi più chiacchierati di questa nuova edizione di Bake Off Italia e il programma non è nemmeno iniziato!

Siete pronti a vedere Martina in cucina? La giovane ragazza parteciperà a Bake Off Italia mentre sogna di aprire una pasticceria tutta sua e in pieno stile americano. Vincerà lei quest’edizione? Lei sforna dolci dalla tenera età di tre anni quindi staremo a vedere.