La vita in diretta con Alberto Matano e Lorella Cuccarini primo promo ma senza data (VIDEO)

Si scaldano i motori per la nuova edizione de La vita in diretta che quest’anno vedrà due conduttori freschi freschi alla conduzione. Lorella Cuccarini e Alberto Matano si preparano per questa edizione de La vita in diretta 2019/2020 con la speranza di entrare nelle case degli italiani e conquistare una bella fetta di pubblico pronta a seguire il programma di punta nel pomeriggio di Rai 1. E arriva anche il primo promo del programma con Alberto Matano e Lorella Cuccarini alle prese con le pose per lo spot! Si ride e si scherza e sembra che tra i due ci sia già del feeling anche se è chiaramente presto per capire come si interfacceranno tra di loro i due che non hanno mai lavorato insieme. Tra l’altro mentre Lorella Cuccarini è una veterana, è vero che non hai mai condotto un contenitore quotidiano ma ha esperienze nel settore, per Matano sarà la prima volta con un programma stile La vita in diretta ( anche se ha già fatto delle altre esperienze da conduttore e non da giornalista puro). La vita in diretta però è qualcosa che ti mette alla prova visto che appunto, va in onda in diretta e spesso ci si ritrova a dover raccontare fatti inaspettati ( in questi anni non semplici i conduttori del programma se la sono vista con attentati, stragi, terremoti e catastrofi naturali).

La speranza è che ovviamente La vita in diretta resti un programma più leggero, e che quindi non ci siano tonnellate di cronaca nera di cui parlare. Ma questo purtroppo dipenderà anche da quello che accadrà nel nostro paese.

LA VITA IN DIRETTA: PRIMO PROMO PER ALBERTO MATANO E LORELLA CUCCARINI

Ed ecco il primo promo che mostra la coppia alle prese con la registrazione dello spot

Come potrete notare dal promo, resta ancora un mistero la data. Molti si stanno chiedendo quando andrà in onda la prima puntata de La vita in diretta. Sulla carta, il debutto dovrebbe essere previsto per il 9 settembre 2019 ma si potrebbe giocare d’anticipo visto che il 2 andrà in onda la prima puntata di Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso che torna quindi prima di tutti.