Uomini e Donne news Trono Classico: chi saranno i nuovi tronisti?

Ormai mancano davvero poche settimane al grande ritorno di Uomini e Donne nel primo pomeriggio di Canale 5. Il programma di Maria De Filippi è uno dei più attesi dal pubblico televisione per la prossima stagione televisiva. La data di messa in onda è prevista per settembre eppure Raffaella Mennoia, oltre a trovarsi al centro di numerose polemiche, è al momento in partenza per la Sardegna, dove sarà impegnata con Temptation Island Vip. Che le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne tardino ad arrivare anche rispetto agli altri anni? Vi terremo sicuramente aggiornati. Nel frattempo però vogliamo darvi già qualche anticipazione. Ci riferiamo, in particolare, al Trono Classico. I fan di Uomini e Donne si chiedono ormai da mesi, infatti, chi saranno i nuovi tronisti in cerca d’amore in questa nuova stagione. Continuate a leggere per scoprire i nomi più papabili.

Le ultime notizie sul Trono Classico di Uomini e Donne: tutti vogliono Giulio Raselli tra i nuovi tronisti

Uno dei più quotati a sedere sul trono delle nuova stagione di Uomini e Donne è sicuramente Giulio Raselli. Il bel ragazzo è già un volto molto noto al pubblico della trasmissione di Maria De Filippi. Raselli si è infatti presentato al programma come corteggiatore alla conquista di Giulia Cavaglià ma tutti sappiamo come è andata a finire. Negli ultimi mesi però Giulio si è fatto notare in un altro programma di Canale 5. L’ex giocatore di basket è stato, infatti, un tentatore nell’ultima edizione di Temptation Island. Pare proprio però che il bel Giulio Raselli sia ancora in cerca della donna della sua vita. Il trono di Uomini e Donne aiuterà il ragazzo? I fan di Raselli e di UeD ci sperano davvero molto e già lo immaginano seduto sul trono. Secondo le indiscrezioni la sua partecipazione come tronista sarebbe praticamente certa ma noi attendiamo notizie ufficiali. Staremo a vedere.

Uomini e Donne news Trono Classico: la nuova tronista si chiama Erica

Più che certa sembrerebbe invece la tronista donna. A sedere sul trono più ambito di Canale 5 ci sarebbe infatti Erica Talco. Ad oggi la bella Erica è una giovane imprenditrice del settore abbigliamento ma facendo un passo indietro non sembra essere un volto nuovo nello studio di Uomini e Donne. La Talco fu infatti una corteggiatrice ai tempi del trono di Alessandro Pess ma la sua presenza si limitò ad una sola puntata del programma di Maria De Filippi. E mentre Erica ambiva ad essere una concorrente del Grande Fratello ha aperto anche un canale su Youtube. Adesso per Erica Talco sembra aprirsi una nuova strada nel mondo della televisione, riuscirà anche a farsi conquistare da un corteggiatore speranzoso e spensierato? Staremo sicuramente a vedere. Continuate pure a seguirci per scoprire altre anticipazioni e dettagli sulla prossima stagione di Uomini e Donne. Molto presto vi daremo tutti i nomi ufficiali.