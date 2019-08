Quando ricomincia Vieni da Me? Caterina Balivo torna dopo il TG

Estate di impegni lavorativi ma anche di vacanza quella che Caterina Balivo si è goduta in queste settimane dopo la fine di Vieni da Me. Adesso però è arrivato il momento di rientrare a Roma per preparare la nuova edizione del programma di Rai 1. Per tutta l’estate, tra un viaggio e l’altro, la Balivo si è dedicata a Vieni da me, pensando insieme alla sua squadra a nuovi progetti per il programma che a settembre torna in onda subito dopo il Tg1. Una scommessa a quanto pare vinta quella di Vieni da me, una scommessa sulla quale la dirigenza Rai punta ancora ed è per questo che il programma è stato confermato. Con ascolti non troppo esaltanti nella prima parte dell’anno, Vieni da me ha saputo poi costruirsi una sua identità andando a prendersi una fetta di pubblico che ama la conduttrice, il suo stile e anche tutti gli ospiti che hanno ogni giorno ravvivato il pomeriggi della rete.

VACANZA NEGLI USA PER CATERINA BALIVO E FAMIGLIA-QUI LE FOTO

Quando tornerà quindi Vieni da me con l’edizione 2019/20120?

QUANDO RICOMINCIA VIENI DA ME SU RAI 1?

Come dicevamo in precedenza quindi Vieni da me è stato confermato nella prossima stagione e andrà sempre in onda alle 14 su Rai 1. La prima puntata di Vieni da me è prevista per il 9 settembre 2019. Manca ormai quindi pochissimo al ritorno su Rai 1 della conduttrice di Aversa che avrà anche in questa edizione in mano, le redini del programma.

In questi giorni Caterina è stata impegnata con riunioni, prove e ultimi ritocchi prima della partenza del programma che andrà in onda anche in questa edizione in diretta e saprà di certo migliorarsi rispetto alla passata stagione!

E a seguire dopo Vieni da me, ancora per tutto il mese di settembre andranno in onda le repliche de Il Paradiso delle signore mentre da ottobre arriveranno i nuovi episodi della soap italiana.