Serena Enardu e Pago a Temptation Island Vip: ecco perché partecipano (VIDEO)

Dalle indiscrezioni pare proprio che le riprese di Temptation Island Vip siano iniziate pochissime ore fa e il profilo social del programma di Canale 5 inizia a dare delle anticipazioni sulle coppie che hanno deciso di mettere in gioco i loro sentimenti, in particolare, il perché questi personaggi del mondo dello spettacolo hanno deciso di partecipare alla trasmissione. In un video pubblicato dall’account di Temptation Island ritroviamo le motivazioni di Serena Enardu e Pago. Lei ex tronista di Uomini e Donne, lui cantautore ed ex marito di Miriana Trevisan. Prima di partire per la Sardegna ed entrare nei rispettivi villaggi, Serena Enardu e Pago si sono presentati al pubblico di Temptation Island Vip.

Serena Enardu e Pago video di presentazione Temptation Island Vip 2019

Serena Enardu e Pago pare vogliano partecipare alla seconda edizione di Temptation Island Vip in quanto, nel loro rapporto di coppia, si è creata una situazione di monotonia del tutto differente dal primo anno che la stessa Serena definisce come un periodo meraviglioso. Ecco che cosa affermano la Enardu e Pago nel video di presentazione che è stato pubblicato poche ore fa dai canali social di Temptation Island.

Serena: “All’inizio della nostra storia, il primo anno è stato meraviglioso e travolgente. Da qualche anno, a questa parte, si è creato una situazione, un po’, di monotonia”.

Pago: “Penso di non essere mai stato innamorato come con lei. Queste mancanze non le noto, non le vedo. Noto, sicuramente, questo stallo che anche a me piacerebbe risolvere”.

Mentre Pago sembra più convinto dei suoi sentimenti, Serena vorrebbe capire di più riguardo alla situazione di monotonia che si è venuta a creare secondo lei. Anche il cantautore vorrebbe risolvere la situazione, dall’altro lato. La coppia sicuramente riuscirà a regalare delle grandi emozioni al pubblico di Canale 5. Ne vedremo delle belle. Come andrà a finire tra Serena Enardu e il suo Pago? Lo scopriremo nelle prossime settimane perché ormai manca davvero molto poco alla messa in onda della nuova edizione di Temptation Island Vip con Alessia Marcuzzi.

Serena e Pago riusciranno a risolvere la monotonia che ha creato una situazione spiacevole all’interno del loro rapporto di coppia e usciranno dal programma di Canale 5 più innamorati di prima?