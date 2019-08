Quando inizia Verissimo 2019/2020? Le ultime news

Siamo ancora nel mese di agosto e il sole splende forte sulle spiagge ma c’è chi già pensa all’arrivo della prossima stagione e in particolare alla prossima stagione televisiva. Effettivamente mancano ormai pochi giorni alle fine dell’estate. Settembre è ormai arrivato e, con lui, anche la nuova stagione televisiva. Sì perché il pubblico italiano comincia già a chiedersi che cosa avrà da offrirci il vecchio e caro piccolo schermo durante la prossima stagione. Saranno davvero tanti i programmi che cercheranno di tenerci incollati alla tv, oggi, in particolare, vogliamo parlarvi di Verissimo. Anche quest’anno la trasmissione del sabato pomeriggio di Canale 5 vedrà Silvia Toffanin alla conduzione ma continuate a leggere per scoprire dei nuovi dettagli.

Quando inizia Verissimo? Ultime news e data di partenza

Anche in questa nuova stagione televisiva 2019/2020 Verissimo tornerà a farci compagnia durante il sabato pomeriggio. Il programma condotto da Silvia Toffanin metterà ancora una volta al centro dell’attenzione spettacolo e gossip raccontando storie ed eventi con ospiti vip in studio. Ma quello che tutti i fan di Verissimo e Silvia Toffanin si chiedono adesso è quando inizierà finalmente la nuova stagione del programma di Mediaset?

La prima puntata della nuova stagione di Verissimo con Silvia Toffanin andrà in onda su Canale 5 il 14 di settembre.

Nuova stagione di Verissimo con Silvia Toffanin: quali saranno gli ospiti in studio?

Nella precedente edizione di Verissimo sono stati davvero moltissimi gli ospiti in studio insieme a Silvia Toffanin: da Pamela Prati a Walter Nudo, passando per Alessia Marcuzzi e Diletta Leotta e ancora Sandra Milo e Il Volo. Davvero molti altri gli ospiti. Sono stati immancabili anche tutti i concorrenti dei vari reality show di Canale 5 come il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi. Mentre è già in onda il nuovo promo di Verissimo non risulta esserci ancora nulla di ufficiale riguardo agli ospiti che saranno presenti nella nuova stagione del programma. Sicuramente ne vedremo delle belle e ascolteremo tante importanti storie. Non mancheranno, infatti, attori, cantanti, presentatori e chi più ne ha più ne metta.

Molto presto vi comunicheremo chi saranno gli ospiti della prima puntata di Verissimo per cui continuate a seguirci! E voi chi vorreste vedere seduto di fronte a Silvia Toffanin? Fatecelo sapere nei commenti e, intanto, vi ricordiamo che l’appuntamento con la nuova stagione di Verissimo è per il 14 di settembre, ovviamente come sempre ogni sabato pomeriggio, su Canale 5.