Vieni da me riapre i battenti: Caterina Balivo torna dopo il Tg1, le anticipazioni

L’estate è finita è tempo di tornare a guardare la tv anche nel pomeriggio con le classiche proposte che ci terranno compagnia in autunno, inverno e primavera. Il 9 settembre giorno di debutti e tra gli altri, vedremo anche quello di Vieni da me. Il programma di Caterina Balivo torna in diretta dalle 14,00 subito dopo il Tg con uno studio rinnovato pronto ad accogliere tantissimi ospiti che racconteranno alla conduttrice la loro estate, nelle prime puntate e poi tanto ma tanto altro. Lunedì si parte dopo il Tg e per tutto il mese di settembre si andrà in onda fino alle 16 per poi dare la linea a La vita in diretta.Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore infatti torneranno solo a metà ottobre per cui in questo primo periodo il programma della Balivo si allunga.

VIENI DA ME PRONTO A PARTIRE IL 9 SETTEMBRE 2019: LE ULTIME ANTICIPAZIONI

Anche in questa nuova edizione, i protagonisti del programma saranno i tanti ospiti che Caterina Balivo accoglierà nel suo salotto: dai personaggi più amati del piccolo schermo, del cinema, della musica e dello sport, pronti a raccontarsi in una veste nuova e inedita, alle persone comuni, che faranno emozionare e divertire con le loro storie.

Non mancheranno, durante le interviste, i divertenti e sempre precisi commenti del parterre di Vieni da me, composto da personaggi ricorrenti, conosciuti già lo scorso anno, e da alcune novità che si aggiungeranno per arricchire gli interventi degli ospiti. La conduttrice è carica a pallettoni e non vede l’ora di mostrare al suo pubblico il lavoro che nel corso dell’estate lei e la sua squadra di autori hanno fatto.

Vieni da me è anche attivo sui social attraverso i profili ufficiali: Instagram @vienidamerai, Twitter @vienidameRai, Facebook @vienidamerai. Il programma è realizzato in collaborazione con Magnolia.

Vi ricordiamo che dopo Vieni da me andrà in onda la nuova edizione de La vita in diretta condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini.