Domenica IN vs Domenica Live: nessuna sfida per Mara e Barbara

Il 15 settembre 2019 andranno in onda le prime puntate di Domenica IN e Domenica Live ma, come era successo da gennaio 2019, i due programmi non si sfideranno. Mediaset infatti ha deciso di puntare ancora una volta su Barbara d’Urso e il suo Domenica Live ma nella versione ridotta. Quest’anno il contenitore pomeridiano della domenica di Canale 5 partirà alle 17,20 e andrà in onda fino alle 18,45. Meno di uno’ora di programma durante la quale la d’Urso darà probabilmente un piccolo assaggio di quello che poi il suo pubblico potrà seguire in prime time visto che Live, quest’anno, andrà proprio in onda la domenica sera. Nessuna sfida quindi a distanza tra Mara Venier e Barbara d’urso. La conduttrice di Rai 1 si potrà godere serenamente il suo programma, senza pensare a “nemici” da battere. E questo sicuramente farà bene alla Venier che in ogni caso, lo scorso anno, galvanizzata anche dal confronto, aveva regalato ascolti d’oro e vittorie schiaccianti contro Canale 5.

DOMENICA IN VS DOMENICA LIVE: NESSUNA SFIDA TRA BARBARA E MARA

La delusione forse è tutta nostra, per gli amanti dei confronti e dei dati auditel. Non potremo assistere a una sfida degna di questo nome. Nessun confronto serrato ma solo 10 scarsi minuti di sovrapposizione che di certo non significheranno molto.

La d’Urso dal canto suo, si prepara ai proclami perchè di certo sarà la regina della fetta di pomeriggio durante la quale il suo programma andrà in onda. Rai 1 risponde con Francesca Fialdini e il suo programma, A ruota libera che però, stando alle indiscrezioni arrivate da Tvblog, potrebbe persino non andare in onda come previsto il 15 settembre ma slittare.

Insomma una domenica “facile” per Mara ma una domenica ancora più “facile” per Barbara.