La prova del cuoco riparte: Elisa Isoardi, Claudio Lippi, Zenit e Natale Giunta per il mezzogiorno di Rai 1

Tutto pronto per la prima puntata de La prova del cuoco in onda il 9 settembre 2019 su Rai 1. A differenza degli altri programmi di Rai 1, per i quali l’ufficio stampa ha pubblicato dei comunicati con le anticipazioni e le novità, per La prova del cuoco non ci sono comunicazioni ufficiali di quello che vedremo. Al momento quindi possiamo solo affidarci alle cose raccontate dalla conduttrice in questa calda estate. Neppure per la promozione in questi giorni, Elisa ha fatto capolino nei vari programmi della Rai. Ha disertato anche Miss Italia, al suo posto è arrivato all’ultimo momento Giulia Salemi. Insomma la Isoardi a quanto pare è concentratissima sulla sua Prova del cuoco ed è carichissima in vista di questa nuova edizione che, come annunciato proprio da lei, sarà ricca di novità. Ma che cosa succederà nella prima puntata de La prova del cuoco in onda il 9 settembre 2019 su Rai 1?

Al momento possiamo dirvi davvero molto poco.

LA PROVA DEL CUOCO PRIMA PUNTATA 9 SETTEMBRE 2019: LE ULTIME NEWS

Oggi la conduttrice ha pubblicato un post sui social dicendo di essere pronta per preparare il pranzo insieme agli italiani. Quest’anno La prova del cuoco parte alle 12 per una durata più breve rispetto alla passata edizione. Possiamo dirvi che al fianco di Elisa Isoardi ci sarà Claudio Lippi ma al momento non è chiaro quale sarà il suo ruolo.

Altra cosa che si evince dai commenti sui social al post di Elisa Isoardi che ha postato l’immagine di tre coccinelle porta fortuna. Tra i protagonisti della prima puntata de La prova del cuoco ci sarà anche chef Natale Giunta che torna a cucinare nello studio di Rai 1 con le sue amatissime ricette. E a far compagnia a Elisa Isoardi, come annunciato nelle sue interviste estive, ci sarà anche Zenit, il suo adorato cagnolino.

Anche lo studio sarà rinnovato e a tal proposito sui social abbiamo trovato delle piccole anticipazioni che vi mostriamo:

Tra gli altri volti di questa stagione de La prova del cuoco, come vi avevamo raccontato nel mese di luglio, dovrebbe esserci anche Cinzia Fumagalli la vincitrice del torneo di TopChef.

Appuntamento quindi a domani con La prova del cuoco ore 12 su Rai 1.