Chi l’ha visto cambia la data di partenza: ecco quando andrà in onda

Cresce l’attesa del pubblico di Rai 3 per la nuova edizione di Chi l’ha visto. Questa mattina, o meglio, pochissimi minuti fa è arrivata la notizia di un cambiamento per quello che riguarda la programmazione del programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli. Come vi avevamo detto infatti Chi l’ha visto avrebbe dovuto debuttare il 18 settembre 2019 in prima serata. Oggi invece la produzione e la redazione informano il pubblico che la trasmissione andrà in onda già questa settimana. La prima puntata di Chi l’ha visto infatti sarà trasmessa in diretta l’11 settembre 2019.

Non sappiamo quale sia stato il motivo di questa decisione. Forse le tante notizie di cronaca di questi giorni, con il grande interesse per l‘omicidio di Elisa Pomarelli hanno portato a cambiare idea sulla data di partenza, visto che il caso potrebbe coinvolgere maggiormente il pubblico e i giornalisti del programma sono ormai da settimane a lavoro sul caso.

L’altro motivo potrebbe essere legato alla contro programmazione, con la sfida lanciata anche dalle reti di Mediaset.

CHI L’HA VISTO CAMBIA LA DATA DI MESSA IN ONDA: SI PARTE QUESTA SETTIMANA

Mercoledì sera infatti andrà in onda su Canale 5 Rosy Abate che parte il 18 settembre. La rete quindi potrebbe aver deciso di anticipare la partenza per evitare lo scontro diretto proprio nel corso della prima puntata di messa in onda. Nell’ultima parte di stagione gli ascolti del programma di Rai 3, anche a causa della forte concorrenza avuta a causa di Live-Non è la d’Urso, non erano stati eccellenti e la Rai vuole forse evitare di perdere ancora parte del pubblico.

Ecco l’annuncio arrivato dai social:

Chi l’ha visto?” anticipa e ritorna l’11 settembre: Voi ci sarete? La nuova edizione 2019 – 2020 riparte mercoledì in prima serata in diretta con Federica Sciarelli su #Rai3.

Chi l’ha visto quindi torna questa settimana con la sua prima puntata dell’edizione 2019-2020. Vi ricordiamo anche che quest’anno la fascia giornaliera, in onda al mattino, non andrà in onda.

Appuntamento quindi a mercoledì sera con la prima puntata di Chi l’ha visto.