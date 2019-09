L’omicidio di Elisa Pomarelli sarebbe stato filmato da una telecamera

In attesa di scoprire la versione di Massimo Sebastiani che oggi sarà ascoltato in carcere, emergono altre indiscrezioni sull‘omicidio di Elisa Pomarelli. Pare che il 25 agosto, giorno in cui la ragazza è stata uccisa da Massimo Sebastiani, l’uomo che si era invaghito di lei e che non ha accettato il suo no, una telecamere potrebbe aver ripreso tutto. Secondo le ultime indiscrezioni giornalistiche infatti, l’omicidio sarebbe stato ripreso da una telecamera. Il filmato potrebbe essere molto utile per capire se davvero il Sebastiani ha raccontato la verità, se il suo è stato il gesto premeditato o se si è trattato di un violento raptus.

ELISA POMARELLI ULTIME NOTIZIE: CI SAREBBE UN FILMATO DEL SUO OMICIDIO

Inoltre, secondo le ultime notizie che arrivano da Piacenza, pare che l’uomo nell’ultimo periodo vedesse Elisa con occhi diversi. Se da un lato diceva in giro che la donna era la sua fidanzata, situazione confermata anche da chi conosceva l’uomo, dall’altro iniziata a odiarla. Elisa infatti non solo lo aveva rifiutato ma non lo avrebbe mai potuto amare in quanto omosessuale.

Il ritrovamento delle immagini avrebbe spinto a suo tempo gli inquirenti a cambiare il capo d’imputazione di Sebastiani da sequestro di persona a omicidio. Notizie che probabilmente sono trapelate ora ma le forze dell’ordine potrebbero essere entrate in possesso del filmato sin dai primi giorni di questa indagine. Non a caso ricordiamo che proprio il 31 agosto si cambiò il capo di imputazione nei confronti dell’uomo. Elisa sarebbe stata strangolata, questa la prima ipotesi dopo il ritrovamento del suo corpo e dopo la visione del filmato. In giornata attesa l’autopsia sul corpo della 28enne.

Dall’interrogatorio dell’uomo, che pare si sia detto dispiaciuto per quello che ha fatto, potrebbero emergere altri dettagli su questa triste vicenda. Una vicenda nella quale ancora una volta vince l’odio, di genere, e non solo. Una vicenda che ci racconta l’ennesima storia di una donna uccisa da un uomo che non poteva averla.