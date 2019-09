La prova del cuoco divisa in tre parti, appuntamento a mezzogiorno con Elisa Isoardi (Foto)

Questa volta Elisa Isoardi e i suoi collaboratori de La prova del cuoco non hanno voluto dire molto sulle anticipazioni e la 20esima edizione del cooking show è già attesa come una bella sorpresa (foto). Manca pochissimo alla prima puntata, immaginiamo l’emozione di tutti e non solo della padrona di casa. Grandi ritorni a La prova del cuoco perché non ci sarà solo Claudio Lippi in un ruolo libero ma anche Andrea Casamento, Daniele Persegani, Natale Giunta e tanti altri. Tv Blog ci regala qualche anticipazione prima di scoprire la nuova sigla del programma di Rai 1 e se sappiamo da tempo che le puntate saranno più brevi perché l’inizio è stato posticipato a mezzogiorno scopriamo che La prova del cuoco è stata divisa in tre parti.

LA PRIMA PUNTATA DELLA NUOVA PROVA DEL CUOCO

Dopo l’esperienza della scorsa edizione questa nuova avventura sarà di certo forte degli errori fatti e scopriamo che la gara tra peperone verde e pomodoro rosso sarà spalmata un po’ per tutta la durata del programma, quindi i concorrenti non saranno presenti solo nell’ultima parte della trasmissione ma durante tutta la puntata. In pratica i due concorrenti saranno affiancati da tre cuochi che li aiuteranno nel corso di tre step, ed ecco che qui arriva la curiosità sulla divisione in tre parti principali.





Non ci saranno più le rubriche dello scorso anno? Sembrerebbe di no ma insieme alla nuova colorata scenografia a breve conosceremo ogni altro dettaglio. La giuria di questa prima settimana sarà composta dalla chef Cinzia Fumagalli e da Carlo Cambi, figura storica de La prova del cuoco. Inoltre, una new entry, Lorenzo Sandano che abbiamo conosciuto grazie al varietà culinario Cuochi e fiamme di Simone Rugiati. Appuntamento a mezzogiorno su Rai 1 con le nuove ricette e la promessa di tante risate, non vediamo l’ora!