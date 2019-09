L’anteprima de La prova del cuoco è tutta da ridere così come il fantasma di Antonella Clerici (Foto)

Cosa è successo prima della messa in inda della prima puntata de La prova del cuoco? L’atmosfera in studio è tesa, a tratti triste, tutti sono un po’ mesti a parte Claudio Lippi quando decide di entrare e far sorridere il pubblico a casa e in studio. C’è il ritorno del maestro Andrea Casamento ma la sua musica dov’è finita? Forse colpa del poco tempo a disposizione oggi. L’anteprima invece ci aveva fatto sperare subito in tante risate, quelle promesse nelle pochissime anticipazioni di questa 20esima edizione. Avete sentito anche la presenza di Antonella Clerici? Un po’ come un fantasma ma c’era anche lei grazie alla battuta o forse alla distrazione di Claudio Lippi. Suo l’errore nel ricordare o dimenticare il nome di Ginevra Antonini che per il conduttore diventa “Antonella”. Attimi di gelo e nessuno saluta la Clerici, davvero un’occasione persa per tutti, è grazie a lei che esiste questo programma.

BELLISSIMA L’ANTEPRIMA DE LA PROVA DEL CUOCO

A Claudio Lippi il compito di inaugurare la nuova edizione del cooking show di Rai 1 e arrivano anche Alessandra Spisni, Gino Sorbillo e Natale Giunta, sono loro i protagonisti delle poche immagini dell’anteprima e la scelta non è casuale. Sono tra i più amati dal pubblico de La prova del cuoco, volti storici e in più ci sono le battute sull’assenza delle anticipazioni, tutto sembrava reale ma poi troppo silenzio in puntata.





La padrona di casa è apparsa un po’ nervosa ed è comprensibile quando tutto è stato preparato nel dettaglio e poi ti tolgono più di 30 minuti di puntata facendo saltare un po’ tutta la scaletta. Si dà spazio ovviamente alla gara finale e il sapore previsto purtroppo cambia, ma domani andrà di certo molto meglio. Appuntamento con la seconda puntata de La prova del cuoco a mezzogiorno, domani.