A Live-Non è la d’Urso arriva lo spazio DNA con due madrine d’eccezione

Manca ormai pochissimo alla prima puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 15 settembre 2019 nella prima serata della domenica ma arrivano tante indiscrezioni in merito alle novità di questa edizione. Nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda ieri, la conduttrice ha rivelato una delle novità di questa seconda edizione del programma. Chi ha seguito Live sa bene che grazie al programma, Paola Caruso ha avuto modo di riabbracciare la sua mamma biologica che, seguendo Domenica Live in precedenza, aveva capito di essere la madre dell’ex Bonas. Il pubblico di Live ha quindi seguito tutto il percorso fatto da Paola e da sua madre: il test del dna e l’attesa per i risultati. Le due donne hanno poi letto il risultato del test nel famoso ascensore di Live scoprendo che erano davvero mamma e figlia.

LIVE NON E’ LA D’URSO PRIME ANTICIPAZIONI DI QUESTA EDIZIONE

La conduttrice quindi ha spiegato che le emozioni provare da mamma Imma e da Paola, potranno essere rivissute anche da altre persone. In questa edizione di Live-Non è la d’Urso infatti ci sarà lo spazio “DNA” dedicato proprio a delle persone che cercano un parente: un padre, una padre, un figlio, una figlia o magari una sorella o un fratello.

LIVE NON E’ LA D’URSO: ARRIVA LO SPAZIO DNA PER RINTRACCIARE PARENTI

La conduttrice ha quindi rivelato che molte persone comuni avranno modo di raccontare la loro storia per cercare dei parenti che non hanno magari mai conosciuto. Ha inoltre spiegato che Paola Caruso e la sua mamma biologica che hanno già affrontato questo percorso, saranno le accompagnatrici di chi si affiderà a Live per effettuare le varie ricerche e poi eventualmente il test del dna.

Appuntamento quindi alla prima puntata di Live per scoprire chi si sarà affidato al programma di Canale 5. Vi ricordiamo che domenica andrà in onda Live ma non ci sarà invece Domenica Live che slitta di una settimana.