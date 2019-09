Ascolti 9 settembre, chi vince e chi perde al debutto: la d’Urso si conferma Wonder Woman

Avete presente il nuovo promo di Live-Non è la d’urso, quello che tra l’altro è costato alla conduttrice un viaggio al pronto soccorso? Barbara veste i panni di Wonder Woman e non sbaglia. Tre programmi in diretta da gestire nello stesso periodo, una diretta giornaliera e molto altro, non solo. Torna e batte la concorrenza come se nulla fosse. Se non ha lei i poteri soprannaturali, chi li ha? Nelle sfide dell’esordio, quelle che vedono le prime puntate dei vari programmi scontrarsi nella giornata del debutto, Canale 5 vola alto grazie a Pomeriggio Cinque che, dalle soap, ha un ottimo traino visto che Bitter Sweet e Il segreto riescono ancora a reggere sopra i 2 milioni di spettatori, battendo nettamente la prima parte de La vita in diretta. Nessun effetto sorpresa per il duo Matano-Cuccarini che riceve grandi apprezzamenti dalla critica e anche dal pubblico che sui social stava seguendo il programma ma non riesce a superare Mediaset.

Benino il mattino di Rai 1 con ascolti ancora tiepidi che però permettono, almeno nella prima parte, di battere Canale 5 con Mattino 5 che parte anche sottotono. La prima serata torna clamorosamente a Rai 1 che doppia quasi gli ascolti di Canale 5 con le repliche di Montalbano. L’usato sicuro vince e convince anche se la Rai deve stare molto attenta perchè anche i più affezionati iniziano a stancarsi di queste continue ripetizioni.

LA SFIDA DELLA PRIMA SERATA: VINCE RAI 1 CON LE REPLICHE DI MONTALBANO

Il Commissario Montalbano – La Gita a Tindari in replica ha conquistato 4.486.000 spettatori pari al 21.27% di share. Su Canale 5 – dalle 21.31 all’1.07 – la prima puntata di Temptation Island Vip 2 ha raccolto davanti al video 2.949.000 spettatori pari al 18.16% di share (Buonanotte: 805.000 – 16.35% )

Rai 1 batte Canale 5 con le repliche.

LE SFIDE DEL MATTINO: ECCO CHI VINCE E CHI PERDE

Su Rai1 Uno Mattina segna 851.000 telespettatori con il 18.66%. Dalle 10.01 alle 10.54, Storie Italiane ha ottenuto 746.000 spettatori (14.38%).

Mattino Cinque ha intrattenuto 603.000 spettatori (11.17%), nella prima parte, e 598.000 spettatori (11.57%) nella seconda parte.

Nella sovrapposizione quindi Rai 1 batte Canale 5 fino alle 11.

Giornata particolare perchè alle 11 su Rai 1 è andato in onda il discorso di Conte, contro Forum. La prova del cuoco inizia intorno alle 12,40 con una puntata non al top per organizzazione, visto che la Isoardi ha dovuto improvvisare con il tempo che le restava.

Su Rai1 Rai Parlamento Speciale Camera ha ottenuto 1.218.000 spettatori con il 15.29%. Dalle 12.40 alle 13.25, La Prova del Cuoco Mini ha raccolto 1.396.000 spettatori con il 10.4% di share.

Su Canale 5 Forum arriva a 1.298.000 telespettatori con il 14.64%.

Nella sovrapposizione quindi Forum batte La prova del cuoco in share ma la vera sfida inizierà dal 10 settembre.

LE SFIDE DEL POMERIGGIO: ECCO CHI VINCE E CHI PERDE

Vieni da Me 1.509.000 spettatori pari all’11.88% . Il debutto di Lorella Cuccarini e Alberto Matano a LaVita Diretta ha raccolto 1.279.000 spettatori con il 12.82%, nella presentazione in onda dalle 16.01 alle 16.26, e 1.258.000 spettatori con il 13.42%, nella prima parte in onda dalle 16.52 alle 17.01, e 1.381.000 spettatori con il 14.42% nella seconda parte in onda dalle 17.05 alle 18.40.

Le soap di Canale 5 conquistano il pomeriggio e battono Rai 1 con ascolti eccellenti:

Su Canale5 Beautiful 2.439.000 spettatori con il 16.41%. Una Vita ha convinto 2.334.000 spettatori con il 16.86% di share. A seguire Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore ha ottenuto 2.314.000 spettatori con il 20.43%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.022.000 spettatori pari al 21.63% di share.

E nella seconda parte del pomeriggio di Canale 5 la vittoria resta sempre alla rete grazie agli ascolti del programma di Barbara d’urso.

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.485.000 spettatori (16.44%), nella prima parte in onda dalle 17.19 alle 17.57, 1.581.000 spettatori (15.65%), nella seconda parte in onda dalle 18.01 alle 18.33, e 1.476.000 spettatori (13.46%) nell’ultima parte di breve durata in onda dalle 18.37 alle 18.42.

Il pomeriggio di Canale 5 risulta essere ancora una volta imbattibile. E manca ancora un asso nella manica, Uomini e Donne.