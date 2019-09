Ascolti La prova del cuoco: Elisa Isoardi parte con una puntata mini

Tempo di dati auditel e di analisi il “day after” ( dopo lunedì 9 settembre 2019) e anche quest’anno vi raccontiamo come sono andate le puntate di esordio dei programmi più attesi del day time della varie reti. Parliamo in questo articolo de La prova del cuoco: quali ascolti arriveranno per il programma condotto da Elisa Isoardi? Prima di passare ai numeri dobbiamo fare un paio di precisazioni. La prima: il programma è andato in onda in versione ridotta, il pubblico infatti non ha assistito alla nuova divisione de La prova del cuoco con le novità della stagione. Elisa Isoardi ha preso la linea solo intorno alle 12,40 e dare un ordine alla puntata non è stato semplice. Alla difficoltà del debutto, con l’emozione per la prima, si è aggiunta anche la tensione per il poco tempo rimasto a disposizione. Inoltre, il traino de La prova del cuoco non è quello di Storie Italiane, almeno per questa prima puntata. Infatti su Rai 1 prima de La prova del cuoco mini, è andato in onda il discorso di Giuseppe Conte dalla Camera dei deputati, discorso che, anche a causa delle tante interruzioni è durato sicuramente più del previsto.

A tal propositi ci chiediamo se davvero fosse necessario mandare in onda il discorso di Conte su Rai 1 e accorciare Storie Italiane, in onda anche in formato ridotto e dare alla Isoardi un programma difficile da dividere in una giornata complicata come quella dell’esordio.

Ma così è stato deciso e questo è successo. Adesso passiamo ai numeri.

ASCOLTI LA PROVA DEL CUOCO 9 SETTEMBRE 2019: PRIMA PUNTATA MINI PER ELISA ISOARDI

Prendere quindi in considerazione i dati di ascolti di questa prima puntata, per parlare di un debutto, non è cosa saggia. Diciamo che per avere maggiori certezze, attenderemo di dati di ascolto del martedì, che ci diranno se il pubblico ha gradito o meno il ritorno in tv di Elisa Isoardi.

Ricordiamo inoltre che il debutto della passata stagione, segnò uno dei migliori risultati di tutta l’edizione visto che, dopo la prima settimana, il pubblico decise di non dare altre possibilità alla conduttrice.

Il confronto con i dati auditel della passata stagione:

La Prova del Cuoco con Elisa Isoardi ha raccolto 1.611.000 spettatori con il 15.95% di share ( dati relativi agli ascolti del 10 settembre 2018).

I dati auditel della prima puntata de La prova del cuoco, 9 settembre 2019: in aggiornamento dopo le 10