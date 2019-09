Gli ascolti del lunedì: Temptation Island VIP vs Il commissario Montalbano, chi vince?

Tempo di analisi auditel, di quelle che contano, per la prima serata. Dopo lo straordinario successo in termini di ascolti per Temptation Island, il programma torna in onda su Canale 5 nella versione VIP con la prima puntata trasmessa il 9 settembre 2019. La sfida del lunedì sera per gli ascolti vede contrapporsi quindi il reality di Canale 5 con le repliche del Commissario Montalbano. La Rai, almeno per il mese di settembre, ha deciso che nel lunedì sera non proporrà nulla di nuovo ma il pubblico della rete potrà seguire le repliche dell’amatissima serie. Mediaset invece riapre la sua stagione con la versione Vip di Temptation island, affidata questa volta ad Alessia Marcuzzi che si trova a proprio agio in questo ruolo. La conduttrice è sembrata davvero perfetta per la conduzione del programma di Canale 5 che nel suo primo appuntamento ha raccontato le storie delle sei coppie che hanno deciso di mettersi in gioco. Puntata ricca di colpi di scena che sono arrivati come sempre sul finale. Tra le note negative, resta sempre la durata: impossibile pensare che al 9 settembre si vada in onda ancora dopo l’una. E’ un discorso che facciamo ormai da anni e che continueremo a fare perchè una prima serata non può e non deve durare fino all’una passata di notte. Ma le scelte di Mediaset sono queste e noi non possiamo che prenderne atto!

CIRO SI FA SQUALIFICARE: LE NEWS DA TEMPTATION ISLAND VIP

GLI ASCOLTI TV DEL 10 SETTEMBRE 2019: ECCO IL RISULTATO DI TEMPTATION ISLAND VIP

In attesa dei dati auditel relativi alla prima puntata di Temptation Island VIP, diamo una occhiata a quello che era stato l’esordio, lo scorso anno, del programma condotto nella sua prima edizione da Simona Ventura.

La puntata di martedì 18 settembre 2018 ha vinto la gara degli ascolti, tenendo incollati 3.449.000 milioni di telespettatori con uno share del 19.85%. Bisognerà quindi superare questi numeri o restare in linea per ritenersi soddisfatti. Non dimentichiamoci però che questa volta su Rai 1 c’era un osso duro da battere che di certo in termini di share, avrà fatto registrare ottimi numeri.

I dati auditel della prima puntata di Temptation Island VIP-aggiornamento dopo le 10