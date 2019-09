Gli ascolti del mattino di Canale 5, Forum e Mattino 5 riconquistano il pubblico?

Il giorno dopo “il debutto” non potevano mancare le nostre analisi dedicate dai dati auditel dei programmi in onda nelle principali reti Rai e Mediaset. In questo articolo ci concentriamo sul mattino di Canale 5 che il 9 settembre 2019 ha visto il ritorno in onda di due programmi storici della rete. Dà il buongiorno al pubblico di Canale 5, Mattino Cinque anche quest’anno affidato a Federica Panicucci e Francesco Vecchi. E a seguire puntata di Forum che anche in questa edizione ritrova Barbara Palombelli al timone del programma.

La premessa è d’obbligo. In questa giornata il confronto anche con la Rai, non ci darà un quadro definitivo di quelle che potrebbero essere le sfide a suon di share in quanto il 9 settembre su Rai 1 dalle 11 alle 12,40 circa è andato in onda il discorso programmatico di Giuseppe Conte dalla Camera dei deputati ( immaginiamo quindi che in questa fascia oraria Mediaset abbia conquistato una fascia di pubblico diversa). Il vero confronto lo faremo con i dati del martedì ma intanto vediamo quelli che sono invece i numeri che Canale 5 ha incassato con i suoi programmi al debutto.

MATTINO 5 ASCOLTI PRIMA PUNTATA: ECCO I DATI AUDITEL DEL 9 SETTEMBRE 2019

Lo scorso anno Mattino Cinque aveva intrattenuto 618.000 spettatori (11.97%), nella prima parte, e 506.000 spettatori (10.76%), nella seconda parte con il debutto il 10 settembre 2019. In questa edizione il programma di Canale 5 torna praticamente identico all’edizione dello scorso anno con una sola novità, lo studio che però non aggiunge nulla di diverso al programma di Canale 5. La prima puntata si apre con un dolce omaggio a Nadia Toffa.

Ecco i dati auditel della prima puntata di Mattino Cinque in onda il 9 settembre: in aggiornamento dopo le 10

FORUM ASCOLTI PRIMA PUNTATA: ECCO I DATI AUDITEL DEL 9 SETTEMBRE 2019

E torna su Canale 5 anche Forum che punta tutto sulla conduzione di Barbara Palombelli. Come sempre il punto di forza del programma di Canale 5 sono le storie e i protagonisti che rendono più o meno trash i casi.

Lo scorso anno, al suo debutto, Forum arrivava a 1.299.000 telespettatori con il 15.98% ( questi i dati auditel incassati il 10 settembre 2019). Vedremo quindi come andrà questa edizione che non aveva nessun competitor contro visto che Storie Italiane è terminato proprio alle 11.

Ecco i dati auditel della prima puntata di Forum in onda il 9 settembre 2019: in aggiornamento dopo le 10.