Boom di ascolti per Storie Italiane che si conferma la certezza di Rai 1

Grandissimo risultati per la seconda puntata di Storie Italiane durata due ore in onda il 10 settembre 2019 su Rai 1. Il programma di Eleonora Daniele si conferma una certezza per la rete. La scelta poi, di non puntare troppo sulla cronaca, ma di lasciare spazio alle emozioni, alle interviste e alle storie in particolare nella seconda parte, almeno per ora sembra premiare. Ascolti a parte, il programma condotto dalla Daniele è un piccolo gioiello nel mattino della rete.

Lo spazio al momento viene diviso in una prima parte dedicata alla cronaca: in questi giorni i casi di Elisa Pomarelli,le vicende dei bambini di Bibbiano, le inchieste che la squadra di Storie Italiane porta avanti da tempo. E poi lo spazio più leggero, quello durante il quale la conduttrice intervista i suoi ospiti. Spesso non si tratta di grandi nomi ma la capacità di Eleonora Daniele di creare empatia con loro e con il pubblico a casa, non passa inosservata.

Vediamo i dati auditel di ieri e il confronto con Mattino Cinque, il competitor, almeno nella fascia oraria che va dalle 10 alle 11. Nella seconda parte invece il confronto è on Forum.

GLI ASCOLTI DI STORIE ITALIANE IL 10 SETTEMBRE 2019: E’ BOOM

864.000 spettatori al 17.3% per la prima parte di Storie Italiane, la seconda 924.000 15.4% share. Ieri sicuramente ascolti anche influenzati dall’intervista a Stefano Oradei attesissimo dal pubblico di Rai 1 dopo la fine della sua relazione con Veera Kinnunen.

11.6% share e 617.000 spettatori per la prima parte di Mattino 5 e nella seconda parte 520.000 10.4% . Il programma di Canale 5 non tiene il passo. Tra l’altro da segnalare che nella puntata di ieri Federica Panicucci decide di non parlare di Temptation Island Vip il programma andato in onda lunedì sera su Canale 5.

Forum segna invece 1.264.000 spettatori al 15.1% share. Solo con l’analisi precisa delle curve dell’auditel si potrà però capire se nella sovrapposizione tra Storie Italiane e Forum vince Canale 5 o Rai 1.