Chi l’ha visto torna su Rai 3: i casi di oggi 11 settembre 2019

Parte con una settimana di anticipo la nuova edizione di Chi l’ha visto. Il programma di Federica Sciarelli infatti sarebbe dovuto andare in onda il 18 settembre con la sua prima puntata ma la Rai ha scelto di giocare d’anticipo. Non ci resta quindi che raccontarvi quelle che saranno le storie di cui si parlerà nella puntata di Chi l’ha visto in onda oggi. Come potrete immaginare tra i casi di questa puntata, l’omicidio di Elisa Pomarelli, la ragazza di Piacenza uccisa dal suo amico Massimiliano Sebastiani. L’uomo l’ha attirata in un pollaio dove l’ha uccisa per poi nascondere il suo cadavere in un fossato. Ha cercato di depistare, mandando messaggi a Elisa anche dopo la sua morte ma è stato tradito dalle telecamere di una azienda vicina alla sua casa che ha ripreso tutto. Oggi in carcere potrebbe rivelare maggiori dettagli circa questo omicidio. Nel programma di Rai 3 le ultime notizie sul caso con i servizi di approfondimento che in questi giorni i giornalisti del programma hanno realizzato seguendo le indagini.

CHI L’HA VISTO ANTICIPAZIONI E NEWS PUNTATA DELL’11 SETTEMBRE 2019

Tornano le grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga, anziani soli, maltrattamenti alle donne, femminicidi e le campagne sociali come le “truffe romantiche” oltre alle delicate inchieste sugli affidi (“veleno” e “angeli e demoni”) dando voce e sostegno alle numerose vittime.

Documenti inediti e rivelazioni anche nell’inchiesta di Bibbiano dei bambini strappati alle loro famiglie.

Nella puntata di oggi come sempre si darà spazio ai casi di persone scomparse. Nel corso dell’estate la redazione ha raccolto gli appelli delle famiglie delle persone scomparse e in queste prime puntate ascolteremo quindi le storie di chi manca da casa da giorni, settimane o mesi. Fondamentale come sempre l’aiuto del pubblico a casa. Con le segnalazioni arrivate dai telespettatori, molte famiglie hanno potuto riabbracciare i loro cari.