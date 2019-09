Antonella Clerici a Verissimo per la prima volta: cosa bolle in pentola?

Le anticipazioni della prima puntata di Verissimo di sabato 12 settembre 2019 rivelano che Antonella Clerici sarà tra gli ospiti di Silvia Toffanin e i fan della conduttrice Rai sono già in attesa sperando di ascoltare buone notizie per il suo ritorno in tv (Foto). Cosa bolle in pentola negli studi Mediaset per la Clerici? E’ la prima volta che l’ex padrona di casa de La prova del cuoco è ospite nel salotto di Verissimo pronta a rispondere alle domande della Toffanin e non è certo una coincidenza che invito e presenza arrivino dopo la bufera che si è abbattuta su Antonella nei mesi scorsi. L’annuncio dalla pagina social del programma è affettuoso “Sabato per la prima volta a Verissimo arriva una delle conduttrici più amate della tv: Antonella Clerici”. E’ l’inizio di qualcosa, c’è una collaborazione che potremmo scoprire in futuro?

ANTONELLA CLERICI OSPITE DI SILVIA TOFFANIN A VERISSIMO

Come sappiamo bene la Clerici è rimasta fuori dai palinsesti Rai, con gran sorpresa di tutti a lei solo dopo la presentazione dei vari programmi è stato assegnato Lo Zecchino d’Oro e ovviamente c’era già in programma Telethon, nulla di più. Antonella ha accettato perché ama il suo lavoro e l’azienda per cui lavora da decenni ma se dovesse restare senza un suo programma è ovvio che andrebbe a cercare spazio in altre reti.

In realtà in molti l’hanno già corteggiata ed è per questo che la sua prima intervista a Verissimo su Canale 5 ha un po’ il sapore del benvenuto. Mediaset sta corteggiando Antonella Clerici? Siamo sicuri che sia così ma attendiamo il seguito, magari un programma di cucina o una prima serata nuova, originale, cucita su misura per Antonella. L’appuntamento con la prima di Silvia Toffanin è sabato pomeriggio, non mancate!





