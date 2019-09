Elisa Isoardi dà la sua benedizione a Beppe Convertini per la nuova Linea Verde

Nella puntata de La prova del cuoco in onda il 12 settembre 2019 piccolo spazio pubblicità dedicato alla promozione della prossima edizione di Linea verde. Con la scusa ironica di trovare un fidanzato per la signora Antonietta, la concorrente della squadra del peperone verde in gara a La prova del cuoco, nella cucina de La prova del cuoco, è arrivato Beppe Convertini. Qualche giorno di riposo per il conduttore, dopo La vita in diretta estate e poi si parte! Da domenica infatti inizia per Beppe Convertini, al fianco di Ingrid Muccitelli, una nuova avventura. Sarà infatti il conduttore di Linea Verde che, nel primo appuntamento, ci porta alla scoperte dalle Sicilia ( in particolare le province di Ragusa, Siracusa e Catania). Elisa Isoardi si è detta felice di avere in studio Beppe e lo ha ringraziato per la sua presenza. Inoltre ha dato una sorta di benedizione al conduttore sottolineando come Linea Verde, dopo La prova del cuoco, sia uno dei programmi più amati e di successo per quello che riguarda anche le tematiche legate al territorio, all’importanza del buon cibo, dei contadini e degli allevatori italiani. La conduttrice si dice quindi felice del fatto che sia lui a prendere in mano il timone del programma sicura del fatto che regalerà a Rai 1 ancora tanti successi.

BEPPE CONVERTINI A LA PROVA DEL CUOCO PER PROMUOVERE LINEA VERDE

Nessun riferimento a Federico Quaranta che è stato volto amatissimo di Linea Verde e prima ancora de La prova del cuoco. La polemica di questa estate non sbarca quindi sui canali televisivi anche se nelle parole di Elisa Isoardi leggiamo qualcosa tra le righe, come se la conduttrice volesse sottolineare che il programma è in buone mani nonostante qualcuno nel corso dell’estate abbia detto il contrario. Ma questa potrebbe essere solo una nostra sensazione…In ogni caso nessuno ha pensato di ringraziare il conduttore per il lavoro fatto nelle passate edizioni a prescindere da tutto.

La Rai si augura di ripetere gli ascolti dello scorso anno portati a casa da Linea Verde perchè se così non fosse, dopo il flop de La prova del cuoco, che quest’anno va ancora peggio, la scelta di cambiare anche conduzione del programma domenicale, si dimostrerebbe essere un altro disastro.