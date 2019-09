Javier Martinez sbugiardato a Uomini e Donne: era fidanzato anche durante Temptation? La verità

E’ stata registrata oggi 13 settembre 2019 a Roma una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. E dai siti che seguono sempre con grande attenzione il programma, arrivano tutte le anticipazioni del caso. Le talpe del Vicolo delle News pochissimi minuti fa hanno riferito una notizia clamorosa che riguarda Javier Martinez. Per chi non lo sapesse, visto che il programma non è ancora andato in onda e non tutti seguono quello che accade nel corso delle registrazioni, Javier è arrivato a Uomini e Donne come corteggiatore di Sara, una delle nuove troniste di questa stagione. Il pubblico che ha seguito Temptation Island, dopo aver visto il percorso di Javier al fianco di Ilaria, lo avrebbe voluto tronista, rivedendo in lui i valori di un uomo speciale ( il discorso del padre di Javier sembrava quello di un vero principe e il quadretto era quello di una famiglia perfetta). Tutto troppo perfetto però a quanto pare, visto che Javier ha mentito alla redazione di Uomini e Donne. Pare infatti che Javier abbia mentito sia durante le registrazioni di Temptation Island che in queste prime puntate di Uomini e Donne. Una segnalazione infatti sarebbe servita alla redazione per scoprire che Javier è fidanzato adesso ed era fidanzato anche durante Temptation. Ma è davvero possibile? Cerchiamo di capire meglio quello che è successo e quelle che sono state le segnalazioni fatte sul conto di Javier.

UOMINI E DONNE NEWS E ANTICIPAZIONI: JAVIER SBUGIARDATO E CACCIATO DAL PROGRAMMA

Sarebbero arrivati alla redazione dei messaggi che risalgono ad aprile, messaggi dai quali si evince che Javier era fidanzato e che lo era anche mentre si registravano le puntate di Temptation Island. Si capirà meglio poi sicuramente nel corso della puntata di Uomini e Donne visto che le anticipazioni, come saprete, sono riportate dal pubblico che assiste e spesso mancano degli spezzono di storia. Ma pare, da quello che si legge anche sui social in questi minuti, che Javier, poco prima che iniziassero le registrazioni di Uomini e Donne, sempre a questa ragazza, scrivesse che era la donna della sua vita ( non è chiaro se stessero ancora insieme o meno).

E’ chiaro però che la redazione non ha preso bene la cosa e che Maria ha classificato Javier tra le persone che hanno cercato di fare i furbi e prendere in giro la redazione. E si sa che quando Maria si arrabbia non perdona…

Da altre fonti si apprende una versione leggermente diversa di questa storia. Pare che Javier e questa ragazza si fossero lasciati prima di Temptation e che quindi lui era realmente single in quella occasione. Una volta tornato dalla Sardegna però il ragazzo avrebbe mandato dei messaggi a questa ragazza dicendole di sentire la sua mancanza, che era perso senza di lei. Javier quindi cerca di giustificarsi e spiegare come stanno realmente le cose ma non è semplice visto che le bugie dette sono tante. Il ragazzo però dice che adesso è single ed è interessato solo a Sara. La tronista non ha preso bene questa segnalazione e decide di eliminarlo anche se la sensazione è che potrebbe ripensarci.

Forse quindi questo allontanamento è solo provvisorio…La tronista potrebbe magari chiedere di incontrare questa ragazza o di avere un confronto in privato con Javier visto che dice di essere molto presa da lui. Vedremo!