Stasera in tv 14 settembre 2019 Anche se è amore non si vede e Andrea Bocelli – Ali di libertà

Stasera in tv sabato 14 settembre 2019 su Rai 1 va in onda la serata Andrea Bocelli – Ali di libertà mentre Canale propone il film Anche se è amore non si vede di e con Ficarra e Picone. Tra i programmi tv di oggi in prima serata anche NCIS in prima tv e a seguire FBI sempre in prima tv, inoltre Zona d’ombra – Una scomoda verità, Una vita, Red Eye e Schegge di paura. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera 14 settembre 2019. Su Rai 1 c’è Andrea Bocelli – Ali di libertà. Alle 21:30 la serata dal Teatro del Silenzio, sulle colline di Lajatico, in cui interverranno anche Carla Fracci, Mika, Matteo Bocelli, Larisa Martinez e inoltre Serena Rossi e Stefano Accorsi ma anche altri – Consigliato sì- Su Rai 2 c’è NCIS. Alle 21:20 in prima tv Il passato non muore mai e a seguire alle 21:50 in prima tv FBI – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Zona d’ombra – Una scomoda verità. Alle 21:05 il film diretto da Peter Landesman del 2015, con Will Smith, Alec Baldwin, Gugu Mbatha-Raw – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 14 SETTEMBRE 2019

Su Canale 5 c’è Anche se è amore non si vede. Alle 21:15 il film diretto da Salvatore Ficarra e Valentino Picone del 2011, con Ficarra e Picone, Ambra Angiolini, Diane Fleri – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Tomorrowland – Il mondo di domani. Alle 21:15 in prima tv il film diretto da Brad Bird del 2015, con George Clooney e Britt Robertson – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Una vita. Alle 21:30 una nuova puntata della soap spagnola – qui le anticipazioni – Consigliato sì





Su La7 c’è Little Murders – Cinque piccoli porcellini. Alle 21:15 in replica l’episodio Cinque piccoli porcellini – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Red Eye. Alle 21:30 il film diretto da Wes Craven del 2005 con Rachel McAdams, Cillian Murphy, Brian Cox – Consigliato sì – Su Nove c’è Schegge di paura. Alle 21:25 il film diretto da Gregory Hoblit del 1996, con Richard Gere, Laura Linney, Edward Norton – Consigliato sì