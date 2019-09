Stasera in tv 15 settembre 2019 Live – Non è la D’Urso e Il commissario Montalbano

Stasera in tv domenica 15 settembre 2019 su Rai 1 va in onda in replica Il commissario Montalbano con Tocco d’artista mentre Canale 5 propone la prima puntata di Live – Non è la D’Urso, la seconda edizione. Tra i programmi tv di stasera anche il docu-film Genova ore 11:36 e in prima tv due episodi di Hawaii Five-0. Inoltre, Unknown – Senza identità, The Great Wall, Bruno Barbieri – 4 Hotel e Rubio, alla ricerca del gusto perduto. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv domenica 15 settembre 2019. Su Rai 1 c’è Il Commissario Montalbano – Tocco d’artista. Alle 21:25 in replica il film tv diretto da Alberto Sironi del 2001, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Hawaii Five – 0. In prima tv gli episodi Caldo torrido e Ritorno a casa – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Genova ore 11:36. In prima tv il docufilm in onda alle 21:45 racconta il crollo del ponte Morandi per ricordare chi ha perso la vita – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 15 SETTEMBRE 2019

Su Canale 5 c’è Live – Non è la D’Urso. Alle 21:30 la nuova stagione condotta da Barbara D’Urso con tanti ospiti – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Live – Non è la D’Urso. Alle 21:20 The Great Wall. Alle 21:20 il film diretto da Zhang Yimou del 2016, con Matt Damon, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Jing Tian – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Unknown – Senza identità. Alle 21:30 il film diretto da Jaume Collet-Serra del 2011, con Liam Neeson, January Jones, Diane Kruger, Frank Langella – Consigliato sì





Su La7 c’è Atlantide Files presenta Grandi Battaglie – Quei secondi fatali: Pearl Harbour. In onda alle 21:25 in replica con la conduzione di Andrea Purgatori – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Bruno Barbieri – 4 Hotel. Alle 21:35 in prima tv Barbieri e gli accompagnatori sono in Puglia – Consigliato sì – Su Nove c’è Rubio, alla ricerca del gusto perduto. Alle 21:30 le nuove puntate con lo chef impegnato tra Thailandia, Cina, Vietnam – Consigliato sì