Gli ascolti di Domenica IN: il 15 settembre 2019 Mara Venier torna con un boom?

Che domenica in compagnia di Mara Venier, una domenica davvero unica e speciale come solo zia Mara sa regalare. E sarà che ormai abbiamo superato i trenta, che lo spirito con cui guardiamo la tv non è quello di adolescenti ma il programma di Rai 1 ci conquista anche in questa edizione. E avrà conquistato anche il pubblico della domenica pomeriggio nonostante la bellissima giornata di sole in tutta Italia? Lo scopriamo con i dati auditel relativi agli ascolti tv del 15 settembre 2019. Una domenica in solitaria per Mara Venier che potrebbe aver registrato il record di ascolti visto che su Canale 5 andavano in onda le soap e non una puntata di Domenica Live ( che in ogni caso neppure quest’anno si scontrerà con Domenica IN).

La prima puntata di Domenica IN è stata perfetta. E se anche gli ascolti non saranno da record, se non si avrà il boom che ci si aspetta, complice come abbiamo detto in precedenza, l’ultimo colpo di coda dell’estate che potrebbe aver portato parte del pubblico in giro e non sul divano di casa, Mara avrà fatto il suo dovere. Il programma non cambia di una virgola rispetto allo scorso anno e in fondo forse, va bene anche così. Non cambiano neppure gli ospiti, torna Amadeus, torna Romina Power. E se qualcuno pensava di vedere l’effetto “duplicato” con le interviste di Giulia de Lellis ed Enrico Brignano che per una serie di coincidenze sono stati ieri a Verissimo, si sbagliava. Senza peli sulla lingua Mara ha persino invitato Brignano a cambiare battute visto che “ti ho visto ieri a Verissimo” ricordava la conduttrice.

Ma senza dubbio il momento migliore della puntata è quello che ha visto Romina Power protagonista di un involontario siparietto che resterà negli annali della tv.

Se anche i dati auditel confermassero la nostra impressione, cioè quella di un ottimo programma, per Mara Venier il gioco sarebbe fatto!

ASCOLTI TV PRIMA PUNTATA DOMENICA IN: ECCO I DATI AUDITEL DEL 15 SETTEMBRE 2019

In aggiornamento dopo le 10