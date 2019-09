Tina Cipollari si è messa a dieta: quanto è dimagrita dopo le prime registrazioni di Uomini e Donne?

E’ andata in onda oggi 16 settembre 2019 la prima puntata di Uomini e Donne e, come di certo avrete visto, nei primi minuti Tina Cipollari è stata protagonista. Prima di iniziare le classiche litigate con Gemma Galgani, l’opinionista di Canale 5, dopo qualche frecciatina lanciata da un cavaliere del trono over ha chiesto a Maria il suo aiuto. Ha detto che effettivamente si sente un tantino in sovrappeso e non vuole più che le persone le dicano che è una bellissima donna ma che è un po’ abbondante per questo motivo ha intenzione di dimagrire. Ha quindi lanciato un appello a Maria alla quale ha chiesto di trovare una brava nutrizionista per aiutarla in questa sua missione. Vi abbiamo già rivelato il peso di Tina che è arrivata a pesare quota 84 chili, effettivamente qualche chiletto di troppo. La Cipollari però ha intenzione di dimagrire da qui a Natale, di perdere almeno una ventina di chili. Ce la farà? Al momento come saprete, sono state registrare altre puntate di Uomini e Donne, sono passati 20 giorni dalla prima registrazione ( che corrisponde alla puntata in onda oggi). Quanto sarà dimagrita Tina?

TINA CIPOLLARI ULTIME NOTIZIE SULLA SUA DIETA: QUANTO E’ DIMAGRITA?

Nel fine settimana è stata registrata una nuova puntata del trono over e c’è stato modo di scoprire quali sono stati i risultati che Tina ha avuto. La Cipollari spiega che ha iniziato da pochi giorni la dieta, dopo aver trovato la nutrizionista che pensa faccia per lei. Ha quindi chiesto di pesarsi, sottolineando che ha iniziato la dieta da 4 giorni ancora una volta. La bilancia dice che Tina ha perso solo 500 grammi. La notizia non è stata accolta con grande entusiasmo da parte di Tina che dice di aver fatto molti sacrifici. Che Uomini e Donne diventi pian piano Vite al limite con Maria che vestirà i panni del dottor Nowzaradan? La De Filippi fiuta sempre i format di successo delle altri reti e potrebbe aver adocchiato la novità della stagione. Non a caso una signora del pubblico è scesa a sfidare Tina pesandosi e lanciandole una sfida dicendo di essere pronta a dimagrire insieme a lei per farle vedere che si può fare di meglio…

Come andrà a finire?