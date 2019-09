Stasera in tv 17 settembre 2019 La strada di casa 2, Il supplente e Napoli – Liverpool

Stasera in tv 17 settembre 2019 su Rai 1 va in onda La strada di casa 2 in prima tv mentre Canale 5 propone la partita Napoli – Liverpool per la Champions League. Tra i programmi tv in onda oggi in prima serata anche il film #Scrivimiancora in prima tv, Il Segreto, diMartedì e ancora Il Supplente che stasera sarà Nino Frassica e Una notte al museo 2 – La fuga. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 17 settembre 2019. Su Rai 1 c’è La strada di casa 2. Alle 21:25 in prima tv la fiction diretta da Riccardo Donna del 2019, con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini – qui le anticipazioni della prima puntata – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Una notte al museo 2 – La Fuga. Alle 21:20 il film diretto da Shawn Levy del 2009, con Owen Wilson, Amy Adams, Robin Williams, Bill Hader – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è #cartabianca. Alle 21:20 Bianca Berlinguer con un nuovo appuntamento tra politica, economia, cronaca e problemi legati all’ambiente – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 17 SETTEMBRE 2019

Su Canale 5 c’è Champions League Napoli – Liverpool. Alle 20:50 la prima giornata dei gironi con il Napoli di Ancelotti che ospita al San Paolo i campioni d’Europa – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è #Scrivimiancora. In prima tv alle 21:15 il film diretto da Christian Ditter del 2014, con Sam Claflin, Lily Collins, Tamsin Egerton, Art Parkinson – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Il Segreto. Alle 21:30 in prima tv una nuova puntata della soap spagnola – A seguire in prima tv Una vita – qui le anticipazioni – Consigliati sì





Su La7 c’è diMartedì. Alle 21:15 un nuovo appuntamento con Giovanni Floris – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Il potere dei soldi. Alle 21:30 il film diretto da Robert Luketic del 2013, con Liam Hemsworth, Amber Heard, Harrison Ford – Consigliato sì – Su Nove c’è Il Supplente. Alle 21:25 sarà Nino Frassica il supplente di Storia dell’arte – Consigliato sì