Stefano e Noel oggi insieme a Uomini e Donne ospiti del trono over m ain realtà si sono già lasciati

Con oltre 2,5 milioni di spettatori incollati al teleschermo, ieri Uomini e Donne ha dato il via alla nuova edizione. La prima puntata del programma è stata dedicata al trono over e, come saprete, le prime registrazioni sono avvenute a fine agosto. Sono passati circa venti giorni dalla prima registrazione e di cose fino a oggi ne sono cambiate. Come rivelano le anticipazioni per la puntata di Uomini e Donne in onda oggi 17 settembre 2019, tra gli ospiti della puntata ci saranno Stefano e Noel, due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne. I due si erano conosciuti nel programma ma erano usciti con altre persone, non si erano frequentati. Questa estate però hanno deciso di vedersi è tra di loro è nata una bella storia d’amore. Purtroppo però anche se oggi li rivedremo felici e sorridenti nello studio a raccontare come vanno tra di loro le cose, l’epilogo di questa relazione non ha avuto un lieto fine. Infatti Stefano e Noel, pochi giorni fa si sono lasciati ( ma questo lo vedremo nelle puntate della prossima settimana di Uomini e Donne o forse di quella successiva).

UOMINI E DONNE NEWS, STEFANO E NOEL SI SONO GIA’ LASCIATI

Come vedremo nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, tra una critica e l’altra, Noel e Stefano parleranno della loro storia d’amore raccontando di come questa estate si siano incontrati e abbiano poi deciso di iniziare una frequentazione.

Purtroppo però lo studio di Canale 5 a quanto pare non ha portato benissimo alla coppia visto che pochi giorni fa i due si sono lasciati. Torneranno quindi da single a essere di nuovo protagonisti del trono over?

Al momento Stefano via social ha raccontato della fine della sua relazione con Noel ma non è ancora tornato nello studio di Uomini e Donne, almeno fino a ora. Nella puntata di oggi vedremo che Pamela, l’ex di Stefano, dirà che questa storia appena iniziata ha le ore contate. E a quanto pare visto come è andata a finire, non aveva tutti i torti…