Anche Maria de Filippi entra nella polemica con Teresa Cilia? Lei risponde dopo le anticipazioni di Uomini e Donne

La nuova edizione di Uomini e Donne è iniziata solo lunedì ma per tutti i fans del programma questa estate è stata ricca di notizie e polemiche. Vi abbiamo parlato molto della guerra sui social tra ex protagonisti di Uomini e Donne e collaboratori di maria de Filippi, guerre che hanno portato anche ad azioni legali. Fino a questo momento però Maria de Filippi non aveva detto nulla ma pare che in una delle ultime registrazioni del programma di Canale 5 abbia deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Quello di cui vi parliamo succederà probabilmente la prossima settimana ma al momento, le reazioni dei protagonisti, sono arrivate sui social. Precisiamo anche un’altra cosa: Maria de Filippi ha detto la sua nella registrazione senza fare nomi. Tutti però hanno pensato che le parole della conduttrice fossero rivolte a Teresa Cilia. Un pensiero che probabilmente è stato fatto anche dall’ex tronista visto che ha deciso di dire la sua sui social. Ma che cosa è successo?

Questa estate la Cilia si era scagliata a viso aperto contro Raffaella Mennoia, specificando in più di una occasione di non avere nulla contro il programma. Il suo disappunto nasceva da un qualcosa che la Mennoia le aveva fatto. Ma è anche vero che se accusi una autrice di determinate cose, accusi anche una squadra di lavoro intera.

La De Filippi quindi, cogliendo l’occasione di una discussione nata in una delle ultime registrazioni di Uomini e Donne, ha voluto manifestare tutta la sua vicinanza alle persone che lavorano con lei. In particolare ha poi parlato di quanto spesso alcune persone siano ingrate citando una persona che era stata persino assunta per lavorare con la Fascino ma che aveva chiesto un aumento di paga immotivato e che ha poi lasciato il lavoro.

Le anticipazioni relative a queste parole di Maria de Filippi hanno fatto il giro del web e la Cilia ha deciso di dire la sua.

TERESA CILIA REPLICA ALLE ACCUSE E DICE LA SUA SUI SOCIAL

Prima ancora di vedere la puntata in questione, la Cilia ha deciso di dire la sua sul caso.

Io generalmente non rifiuto mai un lavoro perché mi metto sempre in gioco… Ho sempre fatto qualsiasi tipo di lavoro. A volte ho guadagnato meno, a volte qualcosa in più. Il problema è che abitando a Milano o Roma la vita è molto più cara, io essendo siciliana ho un tenore di vita ben diverso rispetto al nord. Ho vissuto pure a Milano e sono tornata in Sicilia proprio per questo motivo così come a Roma. Purtroppo mio marito, non avendo trovato occupazione, mi sono trovata a lavorare lì per un anno intero e non vi nascondo che abbiamo avuto molte difficoltà perché là si paga tutto. Il tenore di vita è più elevato. Lasciamo stare, poi, tutte le promesse non mantenute. Purtroppo e a malincuore, ho dovuto rinunciare, rimboccandomi, poi, le maniche a trovare lavoro giù in Sicilia. Io non ho mai fatto vittimismo. La motivazione che più mi ha spinto, però, a non intraprendere più questo percorso, è stato un problema di salute. Ho fatto il controllo ed era uscita di nuovo la malattia. Venti giorni prima di sposarmi, ero consapevole che avrei affrontato delle cure devastanti e non stavo per niente bene. I medici mi avevano consigliato vivamente di stare più rilassata, stare in famiglia, ero dimagrita molto, non andava bene. Quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

E ancora:

Sono schifata, molto molto schifata. Non voglio parlare. Non voglio più sentire questi discorsi. Sono stata chiara. Io ho bisogno di relax. Non posso parlare di altro, non fatemi domande. Ho raccontato una mia esperienza personale. Penso di non aver fatto nulla di male.