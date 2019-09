A Storie Italiane la moglie di Piero Pelù conquista con il sorriso e la semplicità dei grandi artisti (Foto)

Gianna Fratta, è lei la regina di cuori che ha fatto innamorare Piero Pelù facendolo capitolare fino al matrimonio e ospite oggi a Storie Italiane comprendiamo subito il motivo della resa del frontman dei Litfiba (Foto). La moglie di Piero Pelù accetta la sua prima intervista dopo il sì al cantante rock ma inizia subito parlando della sua musica, invita tutti domani sera al concerto a Milano, lei è direttrice d’orchestra e prima di tutto è un vero talento della musica. Ad unirli è stata proprio la loro passione, la musica, anche se a vederli e seguirli sono così diversi che il loro matrimonio all’improvviso ha sorpreso tutti. Piero Pelù e Gianna Fratta si sono sposati il 14 settembre ed è stato Pelù con due foto a svelare le nozze con la sua compagna.

PIERO PELU’ CON GIANNA FRATTA HA CAMBIATO IDEA E HA DONATO CUORE E ANELLO

Cantava che non avrebbe dato il cuore e tanto meno l’anello e invece a 57 anni è arrivato l’amore vero, quello che fa perdere la testa ma con tutta la razionalità necessaria per un passo così importante. Conquista subito tutti il sorriso di Gianna e viene voglia di partecipare a uno dei suoi concerti, l’occasione giusta sarebbe proprio Milano, ci sarà anche Piero.

Spesso il cantante toscano segue sua moglie, così come lei appena può corre ad applaudirlo sotto il palco. Eleonora Daniele è curiosa, vorrebbe sapere di più delle nozze ma il tempo stringe, l’audio non aiuta e Gianna conferma che sia lei che Piero tengono molto alla loro vita privata, per questo il loro matrimonio è stato così intimo, ma bellissimo. Tutto è andato come avevano programmato ma non hanno avuto tempo per festeggiare oltre, niente luna di miele per il momento perché entrambi impegnati con la loro musica, quella che li ha uniti in matrimonio.





