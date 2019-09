Eurogames: ecco tutte le anticipazioni della prima puntata

Eurogames partirà su Canale 5 proprio questa sera giovedì 19 settembre insieme a Ilary Blasi e Alvin. Il programma è una delle grandi novità di questa stagione tv o forse dovremmo dire grande ritorno perché Eurogames ha molto di Giochi senza frontiere. Ma che cosa vedremo in questa prima puntata dal parco divertimenti di Cinecittà World? Italia, Spagna, Russia, Grecia, Germania e Polonia saranno le squadre a gareggiare. Si sfideranno in nove giochi che saranno basati proprio sulle tradizioni, la storia e la cultura dei paesi in gara. Ci saranno alcune sfide che cambieranno di puntata in puntata mentre altre saranno fisse. Andiamo a scoprirle.

Eurogames, le sfide: cosa vedremo insieme a Ilary Blasi e Alvin

Saranno ben oltre gli 8000 mq quelli allestiti per Eurogames a Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della tv vicino Roma. Proprio qui si svolgeranno le sfide tra le nazioni. Quali? Il Pallodromo è un gioco che vede i concorrenti superare un percorso ad ostacoli in una sfera trasparente. Il muro dei campioni in cui dovranno scalare una parete inclinata usando solo la forza delle braccia e delle mani e, infine, l’amatissimo Fil Rouge. Queste saranno le sfide che vedremo in tutte le puntate ma, ogni volta, se ne aggiungeranno altre sei, completamente differenti. A tal proposito, le squadre possono scegliere una prova jolly in cui il punteggio ottenuto verrà raddoppiato.

Eurogames anticipazioni: ecco come sono composte le squadre

Saranno ben trenta le squadre per un totale di trecento concorrenti. Una sola nazione conquisterà la vittoria di Eurogames. Chi sarà? Intanto vi presentiamo le squadre di questa sera. Italia: Otranto, Folgaria, Catania, San Felice, Parma. Grecia: Salonicco, Sparta, Isole Cicladi, Atene, Creta. Germania: Monaco, Amburgo, Colonia, Norimberga, Berlino. Polonia: Varsavia, Bialystok, Poznan, Gniezno, Janow Lubeske. Spagna: Aranda de Duero, Ciudad Rodrigo, Astorga, Monforte, Jaca. Russia: Sochi, San Pietroburgo, Mosca, Ekaterinburg, Novosibirsk.

Non ci resta che attendere questa sera per vedere finalmente in onda la prima puntata di Eurogames con Ilary Blasi e Alvin. E voi lo seguirete?