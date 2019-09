Stasera in tv 19 settembre 2019 Un passo dal cielo 5 e il debutto di Ilary Blasi con Eurogames

Stasera in tv 19 settembre 2019 su Rai 1 potremo seguire la fiction Un passo dal cielo 5 in prima tv con Daniele Liotti; Canale 5 in prime time manda in onda Eurogames, la prima puntata per Ilary Blasi e Alvin con i trecento concorrenti e le trenta squadre. Tra i programmi tv di questa sera anche il film Ella & John – The Leisure Seeker, Money Monster – L’altra faccia del denaro diretto da Jodie Foster e ancora Bastardi senza gloria, PiazzaPulita e per l’Europa League la partita Roma – Istanbul Basaksehir. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 19 settembre 2019. Su Rai 1 c’è Un Passo dal cielo 5. Alle 21:25 in prima tv la fiction diretta da Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Cosimo Alemà con Daniele Liotti, Pilar Fogliati, Rocio Muñoz Morales e Gianmarco Pozzoli – qui le anticipazioni della nuova puntata – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Ella & John – The Leisure Seeker. Alle 21:20 il film diretto da Paolo Virzì del 2017, con Helen Mirren, Donald Sutherland – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Money Monster – L’altra faccia del denaro. Alle 21:20 il film per la regia di Jodie Foster del 2016, con George Clooney, Julia Roberts – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 19 SETTEMBRE 2019

Su Canale 5 c’è Eurogames. Alle 21:25 il debutto di Ilary Blasi e Alvin, la nuova grande sfida tra nazioni europee – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Bastardi senza gloria. Alle 21:20 il film diretto da Quentin Tarantino del 2009, con Brad Pitt, Christoph Waltz, Eli Roth, Mélanie Laurent, Diane Kruger – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Dritto e Rovescio. Alle 21:30 un nuovo appuntamento con Paolo Del Debbio, dal degrado di Roma alle difficoltà degli imprenditori, ancora l’immigrazione e altro – Consigliato sì