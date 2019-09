A Live-Non è la d’Urso le prime immagini di Fabrizio Corona in Carcere e Matteo Salvini: gli ascolti saliranno?

Fabrizio Corona e Matteo Salvini sono la cura giusta alla batosta presa domenica scorsa da Barbara d’urso con la prima puntata di Live-Non è la d’Urso? Il 22 settembre 2019, nella seconda puntata del programma che ha esordito con una media di 1,5 milioni di spettatori ( numeri imbarazzati) Barbata d’Urso cambia rotta. Archiviato il Pamela Prati Gate che sembra non interessare il pubblico ( che potrà tra l’altro ascoltare la protagonista assoluta su un altro canale, visto che su La7 Pamela Prati sarà protagonista di Non è l’Arena) Live punta su altro. Nella seconda puntata di Live-Non è la d’Urso infatti ci sarà una sorta di uno contro tutti, con Matteo Salvini che per la prima volta affronta le 5 sfere, e poi un servizio dedicato a Fabrizio Corona, con le prime immagini dal carcere in esclusiva.

LIVE-NON E’ LA D’URSO ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA: GLI OSPITI DEL 22 SETTEMBRE 2019

Se Matteo Salvini è un volto noto al pubblico, nel senso che lo vediamo in tutti i programmi del palinsesto ( da Porta a Porta a Stasera Italia passando per Quarta Repubblica), le immagini di Fabrizio Corona dal carcere sono sicuramente una novità. L’annuncio è stato dato dall’ufficio stampa Mediaset con queste parole: “nella seconda puntata di Live saranno trasmesse le prime immagini di Fabrizio Corona direttamente dal carcere di San Vittore. Il video è stato girato dalle telecamere del programma giovedì 19 settembre, in occasione di un torneo di calcio di beneficenza. Inoltre saranno mandate in onda le testimonianze di chi in carcere ha incontrato l’ex re dei paparazzi. “