Barbara d’Urso parla del lavoro fatto da lei e Video News sul Pamela Prati Gate, risposta a Massimo Giletti?

Facciamo una piccola parentesi prima di parlare delle dichiarazioni di Barbara d’Urso all’Adnkronos. Nelle accuse lanciate ieri da Massimo Giletti a chi fa giornalismo sul nulla e non fa delle ricerche base che avrebbero potuto dimostrare che tutto il Pamela Prati Gate era una fake news, vogliamo dire che probabilmente il giornalista non si riferiva solo a Barbara d’Urso, visto che sono anche gli altri programmi sotto testata giornalistica ( ricordiamo ad esempio Storie Italiane o Mattino Cinque per dire ). Giletti tra l’altro ha detto di aver fatto delle ricerche e di aver scoperto delle cose su una vicenda del 2015 che erano semplici da scovare. E infatti non ha scoperto nulla di nuovo perchè su Fanpage di questa storia del 2015, identica a quella di Pamela Prati, si è parlato eccome. Motivo tra l’altro per il quale, nessuno crede a Eliana Michelazzo e al fatto che anche lei sia stata una vittima visto che, 4 anni fa, ha assistito personalmente all’entrata in casa sua in cerca di prove. Detto questo, andiamo avanti.

BARBARA D’URSO SPIEGA COME IL CASO PAMELA PRATI E’ STATO TRATTATO DA VIDEO NEWS

La d’Urso, nella sua intervista all’Adnkronos, interrogata sulle parole di Giletti, ha quindi voluto commentare:

Giletti fa benissimo il lavoro che fa. Ognuno ha i propri tempi. Del resto tutto quello di cui si parla e si è parlato nasce dall’inchiesta dei miei giornalisti di VideoNews. Sono loro che scavando sono arrivati a far confessare la Michelazzo. Se non fosse successo quello, la Prati non avrebbe confessato. La nostra inchiesta ha scoperchiato un sistema, decine di persone erano state coinvolte a propria insaputa, da Albano a Mister Svizzera spacciato per Simone Coppi, fino a gente comune, come il bimbo di 10 anni che doveva interpretare Sebastian Caltagirone di cui ho ospitato la vera madre: anche lei ha scoperto la verità sul suo bambino grazie a ‘Live’. Ora la storia è pressoché conclusa, è il momento che se ne occupino i giudici per appurare le varie responsabilità

La conduttrice quindi rivendica i meriti di Live-Non è la d’Urso, come del resto aveva fatto anche ieri sera nel corso della diretta.