Stasera in tv 23 settembre 2019 Il Commissario Montalbano, Stasera tutto è possibile e Temptation Island Vip

Stasera in tv 23 settembre 2019 su Rai 1 va in onda Il Commissario Montalbano con Gli arancini di Montalbano mentre Canale 5 propone la terza puntata di Temptation Island Vip. Tra i programmi tv di stasera in prime time anche Presadiretta, Stefano De Martino e i suoi ospiti con Stasera tutto è possibile, Indovina chi viene a cena e inoltre Rambo e Quarta Repubblica ma non solo. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv. Su Rai 1 c’è Il commissario Montalbano. Alle 21:25 in prima tv la puntata Gli arancini di Montalbano con Luca Zingaretti e Cesare Bocci – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Stasera tutto è possibile. Alle 21:20 torna Stefano De Martino con Maurizio Casagrande, Le Donatella, Mago Forest, Antonio Giuliani, Valeria Graci, Ricky Memphis e Francesco Paolantoni ma anche un pieno di risate – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Indovina chi viene a cena. Alle 21:20 la quarta puntata con Sabrina Giannini e a seguire PresaDiretta con le sue inchieste – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 23 SETTEMBRE 2019

Su Canale 5 c’è Temptation Island Vip. Alle 21:30 Alessia Marcuzzi con le coppie vip ancora in gioco – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Rambo. Alle 21:20 il film diretto da Ted Kotcheff del 1982, con Sylvester Stallone, Richard Anthony Crenna, Brian Dennehy, David Caruso – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Quarta Repubblica. Alle 21:25 un nuovo appuntamento con Nicola Porro tra economia e politica – Consigliato sì





Su La7 c’è L’uomo della pioggia. Alle 21:15 il film diretto da Francis Ford Coppola del 1997, con Danny DeVito, Matt Damon, Jon Voight – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Agente 007 – Octopussy Operazione Piovra. Alle 21:30 il film del 1983 con Roger Moore, Maud Adams, Kabir Bedi – Consigliato sì – Su Nove c’è Aspirante vedovo. Alle 21:25 il film con la regia di Massimo Venier del 2013, con Luciana Littizzetto, Fabio De Luigi – Consigliato sì