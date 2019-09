Claudio Lippi mette in difficoltà la concorrente e arriva anche Zen a La prova del cuoco (Foto)

Cosa è successo oggi a La prova del cuoco? Tra una ricetta e l’altra, e di certo in questa edizione sono tante, Claudio Lippi ne combina una delle sue e in più è finalmente arrivato Zenit (foto). Lippi viene rimproverato spesso di parlare un po’ troppo, di fare battute che mettono in imbarazzo le persone o che il diretto interessato può facilmente fraintendere. Proprio ieri ospite di Caterina Balivo a Vieni da me ha tentato di sistemare un po’ di cose spiegando il perché di alcune sue dichiarazioni. Oggi però ci è ricascato e vittima dolcissima è stata la concorrente della squadra del peperone, oggi in coppia con Joseph Miceli. La concorrente, bravissima in cucina, emozionata quando parla delle sue figlie, ha confidato che il marito è un po’ geloso, facendo capire che magari era meglio non fare troppe battute sulla bellezza dello chef che le era capitato. Una preoccupazione legittima da parte di una donna innamorata. Elisa Isoardi ha subito capito da donna a donna, invece Lippi ne ha approfittato per una brutta battuta.

LA BATTUTA DI CLAUDIO LIPPI A LA PROVA DEL CUOCO IMBARAZZA LA CONCORRENTE

In cucina si preparavano gli spaghetti alle vongole e zio Claudio ci ha messo lo zampino per recuperare un po’ di risate. “Le vongole hanno le corna” ha esclamato. Il suo commento fuori luogo non è piaciuto a nessuno ma ha continuato a insistere dicendo “Avete la coda di paglia”. Imparerà prima o poi ad aggiungere un filtro ai suoi pensieri? Molti lo amano proprio per la sua spontaneità.





Tanti hanno invece adorato il momento in cui è entrato nello studio Zenit. Coccolatissimo da tutti è stato annunciato come il quarto giudice. Sembra che per lui ci saranno dei piatti da assaggiare, quelli adatti agli amici a quattro zampe. Tutti d’accordo con la presenza di un cane in cucina? Attendiamo il seguito per scoprire se oltre a tanta dolcezza il motivo sia veramente valido.