Giovanni Ciacci pronto per la sua nuova avventura con Vite da Copertina ma sui social viene attaccato

Giovanni Ciacci ha deciso di lasciare Detto Fatto per iniziare una nuova avventura televisiva. Si cambia rete, ma lo stile resta lo stesso e non mancheranno anche le pagelle ai Vip nel programma Vite da copertina che andrà in onda su Tv8. E Giovanni Ciacci, che in questi giorni sta facendo il conto alla rovescia in vista di questo suo nuovo impegno, felice annuncia quello che succederà sui social. Peccato però che questa atmosfera gioiosa venga smorzata sui social dalle tante persone che leggono in alcune delle parole di Giovanni, delle frecciate a qualcuno o a qualcosa.

Andiamo per gradi per capire quello che sta succedendo.

GIOVANNI CIACCI PRONTO PER VITE DA COPERTINA MA SUI SOCIAL NON MANCANO LE CRITICHE

Iniziamo da un messaggio che Giovanni Ciacci poche ore fa ha condiviso sui social.

Siete pronti per le mie pagelle ? The Original lo trovate solo su @tv8it dal lunedì al venerdì ore 18.30 con @elenoirec vi aspettiamo a #vitedacopertina… il resto sono solo imitazioni ! #vdc #tv8 #tv #italy

Giovanni Ciacci probabilmente non voleva dire nulla di particolare ma usando queste parole, in particolare “the original” ha scatenato il malumore di chi legge in tutto queste delle frecciate verso Detto Fatto e verso la squadra capitanata da Bianca Guaccero.

Tra i vari commenti leggiamo: “Non è bello sputare nel piatto in cui si è mangiato, a prescindere dalle proprie ragioni…. sicuramente evitando commenti del genere si fa sempre più bella figura! “, “Mi stavi simpatico proprio quando eri a Detto Fatto…adesso sei la copia della D’urso che crede che tutti la copino!!! Fatevelo un bagno di umiltà… ma anche due o tre col risciacquo! “, “Ma quanto vi piace sputare nel piatto dove avete stramangiato che vi ha dato la visibilità che non avreste mai avuto umiltà umiltà umiltà “, “Credo non sia bello scrivere the original è solo ecc ecc…… non ho visto nessuna imitazione scusa giovanni ma è ciò che si pensa leggendolo“.

Insomma il pubblico non perdona a quanto pare e bisogna fare sempre molta attenzione alle parole che si usano perchè si potrebbe davvero fraintendere ogni respiro! In ogni caso auguriamo a Giovanni Ciacci buon fortuna per la sua avventura su Tv8.

Giovanni Ciacci pronto per la sua nuova avventura con Vite da Copertina ma sui social viene attaccato