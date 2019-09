Reazione a catena chiude con un boom di ascolti e la vittoria de I Tre di denari

Un risultato meritato quello arrivato per Marco Liorni nell’ultima puntata di Reazione a Catena. A giugno parlavamo di un conduttore che non era a sui agio ma in poche settimane abbiamo cambiato idea. Marco Liorni ha fatto suo Reazione a catena e ha dato allegria agli italiani per tutta l’estate. Una conduzione fresca, vivace e coinvolgente. Per la prima volta il conduttore ha saputo tirare in ballo anche il pubblico in studio che si è divertito moltissimo con i giochi e con le squadre che hanno fatto parte di questa edizione. Tantissimi giovani fortissimi ma per il boom di ascolti e per il gran finale dovevano arrivare loro, gli inimitabili, i più forti di sempre, I tre di denari. Boom di ascolti quindi per l’ultima puntata di Reazione a catena che supera i 4,6 milioni di media, diventando il secondo programma più visto della giornata, dietro solo a I soliti ignoti in access prime time ma prima di tutti i programmi in onda in prima serata. Un risultato davvero unico per Marco Liorni che ha ringraziato chi gli ha dato la possibilità di essere al timone di un programma così bello e speciale. E adesso chiaramente, la nostra speranza è che anche la prossima edizione sia affidata a Marco. Se all’inizio infatti i dubbi su questa scelta erano diversi, con il passare delle puntate, sono svaniti nel nulla.

BOOM DI ASCOLTI PER L’ULTIMA PUNTATA DI REAZIONE A CATENA

Vediamo i numeri

Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.822.000 spettatori (22.2%) mentre Reazione a Catena ha giocato con 4.607.000 spettatori (25.7%).

Un risultato davvero eccezionale quello portato a casa ieri sera, ma più in generale tutte le puntate del torneo di Reazione a catena hanno ottenuto ottimi ascolti. Il programma di Rai 1 si è confermato leader della sua fascia nonostante quest’anno Canale 5 abbia scelto di mandare in onda Caduta Libera che ha fatto registrare ascolti più alti rispetto a quelli che Il segreto faceva nelle passate edizioni.

I tre di denari chiudono quindi alla grande una edizione super per Rai 1 portando a casa anche un piccolo montepremi e confermandosi, a distanza di due anni, forti come sempre.