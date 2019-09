L’eredità 2019/2020 presentate le 4 nuove professoresse: nomi e cognomi (FOTO)

Prima puntata ieri de L’eredità per la nuova stagione 2019/2020. Al timone del programma Flavio Insinna che presenta al pubblico di Rai 1 le quattro nuove professoresse che ci faranno compagnia per tutta la stagione. Quattro giovanissime e bellissime ragazze che il conduttore ha presentato ai telespettatori con un breve e conciso messaggio a inizio puntata. Si punta sulla freschezza di queste giovanissime prof che amano i viaggi, i social, e le lingue.

Scopriamo qualcosa in più sulle nuove professoresse che ci terranno compagnia per tutta la stagione televisiva. Per voi nomi, cognomi e cicche sulle belle prof!

NUOVE PROFESSORESSE EREDITA’: SARA ARFAOUI DA TREVISO

Sara Arfaoui, 24 anni di Montebelluna in provincia di Treviso. Ha vissuto a Nizza fino ai 18 anni per poi trasferirsi a Milano. Diplomata al Liceo Classico, parla francese e arabo per via delle sue origini. Lavora come modella pur continuando gli studi di Psicologia in Francia.

NUOVE PROFESSORESSE EREDITA’: FEDERICA CALEMME DA NAPOLI



Federica Calemme, 23 anni, napoletana doc. Diplomata al Liceo Linguistico, nel 2017 ha partecipato a Miss Italia vincendo la fascia di Miss “Tv Sorrisi e Canzoni”. Lavora come fotomodella.

NUOVE PROFESSORESSE EREDITA’: DAISY MANCINI DA AOSTA

Daisy Mancini ha 25 anni ed è nata ad Aosta. Le sue origini l’hanno aiutata a sviluppare un forte legame con la natura, con la sua terra e con la famiglia. Diplomata in grafica pubblicitaria, da sei anni lavora a Milano come modella, attrice e influencer, coniugando tradizione e modernità.

NUOVE PROFESSORESSE EREDITA’: GINEVRA PISANI DA NAPOLI

Ginevra Francesca Pisani ha 21 anni, anche lei napoletana. Diplomata al liceo scientifico, ha studiato danza classica e moderna per otto anni. Lavora come modella e influencer e, dopo una partecipazione a un film di Paolo Sorrentino, ha iniziato a studiare recitazione ( è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne).

Non ci resta che fare un grande in bocca al lupo alle nuove professoresse. Ci uniamo poi anche noi ai saluti fatti da Flavio Insinna alle “vecchie” prof che sono state al suo fianco nella passata edizione.