Lutto a La prova del cuoco, assente Natalia Cattelani colpita da un grande dolore

Giornata triste a La prova del cuoco per il grave lutto che ha colpito Natalia Cattelani. E’ morto il papà della dolce Natalia ed è Luisanna Messeri con le lacrime agli occhi a darne notizia. In diretta dalle cucine de La prova del cuoco oggi la maestra in cucina toscana e la maestra in cucina di Sassuolo dovevano sfidarsi ma questa volta Natalia non c’era. Elisa ha chiesto a Luisanna se le mancava, ha voluto fosse la sua cara amica e collega a dire il perché della sua assenza. Attimi di dolore per tutti, la Messeri ha annuito, certo che le dispiaceva non ci fosse, perché ha avuto un grande problema. Quando vuoi bene a qualcuno è davvero difficile trovare le parole giuste, dire la cosa giusta, dare la notizia della scomparsa di qualcuno nel modo migliore. Non c’è un modo giusto ma quegli attimi di emozione sono bastati.

LUTTO PER NATALIA CATTELANI – E’ VOLATO VIA IL SUO PAPA’

Questa nuova edizione de La prova del cuoco dà davvero l’idea di una famiglia, ben più dello scorso anno, come ha commentato ieri in puntata la conduttrice. Giusto che dopo avere salutato Natalia si torni un attimo dopo a ridere e scherzare, non si più rattristare il pubblico, bisogna farsi forza e andare avanti. Ci uniamo all’abbraccio dato a Natalia Cattelani dai protagonisti de La prova del cuoco. Immaginiamo il suo dolore e quello della sua famiglia, è il ciclo della vita e nessuno è immune da questi dolori, da queste perdite ma nessuno sarà mai pronto a lasciare andare via un genitore.





Sono tanti anni che seguiamo Natalia Cattelani a La prova del cuoco e non solo, ha sempre un sorriso per tutti e la dolcezza di chi ama davvero cucinare ma anche le parole giuste, la serenità di una mamma che insegna molto non solo alle sue figlie ma anche a chi la segue da casa.