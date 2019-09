Domenica IN tutti gli ospiti del 29 settembre 2019: anticipazioni e news

Terza puntata di Domenica IN il 29 settembre 2019 dopo i grandi ascolti dei primi due appuntamenti con Mara Venier. Domenica IN torna domenica pomeriggio con una puntata ricchissima di ospiti. Dal sito ufficiale della Rai, si apprendono i nomi di tutti gli ospiti che arriveranno domenica nel salotto di Mara Venier. E che ospiti! Aprirà la puntata una lunga intervista a Maurizio Costanzo. Il giornalista tornerà su Rai 1 con S’è fatta notte il programma dedicato alle interviste in onda al lunedì notte di Rai 1. Maurizio parlerà con Mara della sua vita privata, della sua vita professionale.

DOMENICA IN TORNA IL 29 SETTEMBRE 2019: TUTTI GLI OSPITI

Nella puntata di Domenica In del 29 settembre 2019, ci sarà anche Loretta Goggi; oltre a cantare un medley dei suoi successi, presenterà insieme a Max Giusti il nuovo film in uscita, nel quale è protagonista, dal titolo “Appena un minuto”, per la regia di Francesco Mandelli.

Stefano De Martino torna a “Domenica In”, dopo il suo ritrovato rapporto con la moglie Belen, e, oltre a raccontarsi in una bella intervista, si renderà protagonista di un divertente gioco musicale, che coinvolgerà la stessa Mara Venier e tutto il pubblico di “Domenica In”. Ricordiamo che Stefano de Martino era stato annunciato tra gli ospiti domenica scorsa e poi non era stato presente.

Peppino Di Capri, accompagnato dal suo inseparabile pianoforte, regalerà una carrellata dei suoi indimenticabili successi, come “Champagne”, “Nun è peccato” e tante altre.

Orietta Berti interverrà a sorpresa con le sue ormai celebri 3 domande piccanti ad alcuni degli ospiti in studio.

Per lo spazio dedicato alle storie, Eva Grimaldi, attrice e cantante, simpatica protagonista della edizione 2019 di “Tale E Quale Show”, racconterà la sua nuova vita al fianco di Imma Battaglia, che ha sposato nel maggio scorso.

Appuntamento a domenica 29 settembre 2019 alle 14 su Rai 1 con una nuova puntata di Domenica IN.