Elisa Isoardi chiede scusa in diretta a La prova del cuoco, Cinzia Fumagalli lo fa sui social (Foto)

La frase infelice di Cinzia Fumagalli sfuggita ieri alle orecchie di chi era in studio a La prova del cuoco ha fatto molto rumore sui social perché al pubblico è arrivata forte (Foto). In tanti hanno chiesto le scuse che oggi sono arrivate, sempre in diretta dalla voce di Elisa Isoardi. Nessun dramma, c’è di peggio nella vita ma in tv un messaggio come quello della Fumagalli rivolto a Luisanna Messeri non deve passare. I voti bassi e le critiche della giuria ai piatti di chef protagonisti possono anche dare quel pizzico di pepe in più al programma ma la battuta “Io sono magra e tu no” è stata triste. Chi fa televisione deve fare attenzione a ciò che dice ma bisogna anche capire il contesto. Elisa Isoardi ha alleggerito il tutto dopo le pesanti critiche che i social hanno rivolto alla Fumagalli: “Volevo salutare i nostri amici dei social che ch guardano attenti e ci dicono tutto, vi abbraccio calorosamente. A La prova del cuoco è sfuggita una frase che non ha sentito nessuno”.

LE SCUSE DI ELISA ISOARDI IN DIRETTA A LA PROVA DEL CUOCO

“Chiedo scusa, chiediamo scusa ma noi siamo una famiglia con tante facce, tante sorrisi…” Elisa ha voluto dire che sono cose che possono capitare, che capitano nelle famiglie dove ci sono tante teste. Ha chiesto scusa lei per la Fumagalli ma la chef e giudice aveva risposto sui social a chi le suggeriva di chiedere scusa per la pessima dichiarazione fatta in tv.





“Io sono magra e tu no , la messeri le avrebbe potuto rispondere io sono simpatica e lei no. L’ho trovata una grossa caduta di stile x una professionista . Spero chieda scusa” uno dei tanti commenti sul suo profilo Instagram, uno dei meno pesanti. La risposta data da Cinzia Fumagalli a ognuno: “chiedo scusa sicuramente, ma il mio era contestualizzato al discorso in essere e ti assicuro che da ex obesa ci tengo molto ad alleggerire”. Luisanna Messeri non ha aggiunto altro.