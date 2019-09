Alessandro Greco a Storie Italiane i chili persi in pochi mesi e l’arrivo dell’amore con Beatrice Bocci (Foto)

Ospite di Eleonora Daniele nello studio di Storie Italiane oggi Alessandro Greco ha confermato la sua sensibilità e nonostante il successo che vive da anni che è sempre riuscito a rimanere con i piedi ben piantati a terra, umile (foto). Non è sempre stata un gran successo la sua vita, il suo fisico grosso gli ha permesso di non essere bullizzato ma il peso dei suoi chili da ragazzo gli faceva male. Era l’anno della maturità a scuola e Alessandro Greco vinse Castrocaro sezione volti nuovi e racconta che su quel palco toccò l’apice del disagio. Quando tornò a casa chiese ai suoi genitori di fare una dieta. In 5 o 6 mesi perse ben 32 chili e da lì tutto è andato meglio ma ancora oggi sa benissimo che le persone quando ti incontrano non si chiedono se stai bene o male ma se sei gonfio o meno, sei hai preso un chilo o sei dimagrito.

A STORIE ITALIANE ALESSANDRO GRECO L’EMOZIONE PER LA SUA FAMIGLIA

Alessandro Greco è sposato con la bellissima Beatrice Bocci, un amore ancora più bello della Miss che ha conosciuto nel 1997 quando Mirigliano lo chiamò per condurre il concorso di bellezza su Rai 1. Amore a prima vista e quando si spensero i riflettori lui la invitò a cena e dalla canzone di pino Daniele messa in auto il loro inizio. Con i figli Alessandra e Lorenzo tutto è diventato meraviglioso, perfetto.





Eleonora Daniele mostra le immagini dell’ultima edizione di Miss Italia, ancora una volta Greco presentava e Beatrice Bocci questa volta in platea ad applaudire, bellissima la dedica d’amore a sua moglie. Alessandro cerca di resistere alle lacrime e confida che la vita gli ha dato davvero tanto. Scorrono le immagini del matrimonio di Alessandro Greco e Beatrice Bocci, bellissimi insieme e l’amore è ancora più forte di prima: “Io e Bea innamorati più di prima“.