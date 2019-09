Natale Giunta in sfida con Diego Bongiovanni: La prova del cuoco chiude la polemica con voti uguali per tutti (Foto)

Si chiude la polemica a La prova del cuoco con le ricette ravioli ripieni all’arrabbiata e spaghetti alle 3 arrabbiate (foto). Oggi 30 settembre 2019 a La prova del cuoco in cucina per la prima sfida ci sono Diego Bongiovanni e Natale Giunta, un po’ di tensione in cucina, anche Claudio Lippi lo sottolinea giocando, ma è preoccupato per i voti. Ricorderete cosa è accaduto la scorsa settimana a La prova del cuoco, i voti sempre più bassi soprattutto di Cinzia Fumagalli, solo “1” sia per Natale Giunta che per Diego Bongiovanni e oggi ci sono proprio i due chef in gara. Tema del giorno è l’arrabbiata, ovviamente in studio si cerca di stemperare con battute e risate ma lo chef siciliano era rimasto davvero male per il giudizio così pessimo. Si alzano le palette e arrivano i voti della giuria al completo. Cinzia Fumagalli sceglie la paletta col 5, lo stesso voto per tutti, così come per Diego Bongiovanni, altri tre voti uguali, tutti 5.

NIENTE VOTI BASSI A LA PROVA DEL CUOCO

Tutti soddisfatti oggi a La prova del cuoco? Era davvero poco carino vedere voti così bassi ma soprattutto ascoltare giudizi così negativi rivolti a dei professionisti ma a qualcuno potrebbe venire il dubbio che siano diventati tutti buoni all’improvviso. Ci pensa Elisa Isoardi a risolvere il dilemma: “Tutto quello che è apparentemente polemica viene smentito dal fatto che quando credo un piatto meriti merita davvero. Quindi non c’è nessuna prevenzione”. Ricordiamo che Giunta e Bongiovanni sono stati gli unici a ricevere il voto più basso: 1.

COSA E’ SUCCESSO A LA PROVA DEL CUOCO LA SCORSA SETTIMANA

“Bongiovanni ha utilizzato tecniche diverse dal solito” ha confermato la Fumagalli. Ha spiegato poi che Natale Giunta ha mantecato molto bene i suoi spaghetti e tutto aveva un buon sapore; inoltre molto interessante il passaggio dal meno piccante al più piccante.

Si arriva poi alla ricetta con le melanzane di Andrea Ribaldone e anche qui altri 5, tutti 5 per la giuria. E’ insomma il voto del giorno.